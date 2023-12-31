英超｜曼聯棄將倒戈獻助攻挫母會　賽後激動慶祝：謝謝森林簽下我

曼聯在英超作客諾定咸森林以1：2落敗，當中為森林倒戈母會的瑞典翼鋒艾蘭加（Anthony Elanga）也貢獻了助攻，他賽後表現激動，稱自己上季在紅魔鬼過得不容易，「今場對我來說充滿了個人情感」。



艾蘭加在2014年、他12歲時便已加盟曼聯青訓學院，到2021年3月與紅魔鬼簽下新合約，終於實現升上一隊的心願，然而還未站穩陣腳，今季初便在曼聯豪花8000萬英鎊簽下巴西翼鋒安東尼下，被轉售到諾定咸森林。

艾蘭加在曼聯青訓系統中成長，雖然升上一隊，最終未站穩陣腳便被賣走。（Getty Images）

首度在森林主場倒戈曼聯，艾蘭加表現出色，傑比斯韋治射入的致勝球便是由他助攻，他被換走離場時，更抓住了胸前的森林會徽，似是感謝這間球會給予年輕的他「重生」的機會；賽後，他更激動地與領隊紐奴相擁、更哭起來。

事實上，艾蘭加今季轉到森林後，表現的確出色，他在英超上陣20場，已交出6次助攻、4個入球，助攻數比曼聯陣中任何一個球員都多。

艾蘭加賽後坦言，上季在曼聯過得不容易：「因為我踢了一次5至10分鐘，然後接下來10場都無得踢，也是時有時無（進入名單），不過在我面對困境時，家人一直支持我。」而今場倒戈曼聯，他也特別重視：「今場比賽對我來說是充滿個人情感的，因為我想證明自己是有能力的，很感謝森林簽下我，尤其是（前領隊）古柏（Steve Cooper），雖然他已離開了，但他之前做了很多。」

艾蘭加助攻擊敗母會曼聯，表現得相當興奮。（路透社）

他表示自己在賽前「盡可能保持專業」，「今天全隊都踢得很好，也令我（的入球貢獻）去到雙位數了，去年我一球都入不到，但今季已有6個助攻和4個入球」，他難以置信地嘆氣，「我只想繼續努力，做到最好」。