足球熱話｜韓媒爆李剛仁密會前女團成員　所屬公司：兩人並不相熟

韓國球員與女團成員爆緋聞並不罕見，正如韓國隊長孫興慜與Blackpink的Jisoo﹑黃義助與Tara成員孝敏，最近一名被韓媒爆料的韓國球星，正是效力巴黎聖日耳門的李剛仁，這名22歲的韓國球星被影到密會女團APRIL成員李娜恩。



韓國國家隊出產不少球星，孫興慜﹑黃喜燦後，相信22歲的李剛仁將會是新一代的代表人物。李剛仁是華倫西亞的青訓產品，其後在U20世界盃領軍打入決賽，並獲得該次賽事的金球獎，奠定其天才球星的位置。李剛仁近年離開華倫西亞，曾效力馬略卡，然後在今年轉投法甲豪門巴黎聖日耳門，足球事業再進一步。

亞運人物誌．李剛仁｜綜藝出身的韓國天才球星 同為免服兵役奮戰

效力巴黎聖日耳門的李剛仁是韓國新晉球星之一。（資料圖片／路透社）

李剛仁日前被韓媒《the fact》爆出密會韓國組合APRIL成員李娜恩，報道指李剛仁去年11月返韓出戰世界盃外圍賽，主場對新加坡，李娜恩先在賽前連續兩日到訪韓國隊入住的酒店附近，兩人在車上秘密約會。

韓國以5球大勝新加坡後，翌日二人再被影到約會，兩人在李娜恩在京畿道的寓所外一同外出，晚上時份更到便利店買雪糕，返回車上一同享用。

李剛仁去年11月回韓出戰世界盃外圍賽。（資料圖片／Getty Images）

韓媒《the fact》直接向李娜恩詢問事件時，這名女團成員承認與李剛仁有約會，但否認是戀人關係。被問到為何在家約會時，她竟然說：「是為了拿取比賽門票。」李娜恩所屬的經紀公司回應，表示兩人只是認識，強調「兩人並不相熟」，李剛仁的經紀公司則拒絕回應。