港足「五一九」事隔38年國際A級賽再勝國足　內地網民辛辣狠批

港足與國足元旦夜閉門友賽，備戰亞洲盃決賽周，世界排名150的港足，在先落後的劣勢下2：1反勝世界排名79的中國，繼1985年「五一九戰役」後，時隔38年再於國際A級賽擊敗中國隊。

國足遭世界排名足足低71位的港隊擊敗，內媒搜狐的其中一條影片部分標題為「熱議國足踢不過市隊」，內地網民亦一如以往紛紛對國足差勁表現評頭品足，有人揶揄：「國足添堵等不到大年初一了， 萬幸沒有直播」，體育博主「李明體育」則為國足的狀況和這場比賽2個球員領紅牌（另一紅牌來自國足助教）作出解讀。



港足友賽國足。（HKFA）

國足敗給港足，自然逃不過網民狠話，「國足VS中國香港」登上微博熱門搜尋，留言辛辣無比、精彩萬分：「國足vs中國香港1比2輸了，還吃了3張紅牌，趕緊訂機票回來吧，別在外面丟人現眼了」、「不直播的比賽都是有原因的，不出意外就出了意外」、「惡心，省隊都幹不過」、「挺抽像的，比輸給越南還抽像」、「咋每次都是節日比賽啊。就不能默默的輸掉，非要輸得驚天動地」、「想到了過去的一句老話：若問國足幾多愁，恰似太監逛紅樓。」

國足為何出狀況？為何連番領紅？

由於賽事為閉門作賽，沒有直播，更為眾人帶來不少想像空間，不過體育博主「李明體育」發文稱，從前線記者中得到資料，說明國足今仗為何出了狀況。

他指出，國足球員由於近期訓練量很大，身體不在狀態，「這場紅牌大多都是體能不行導致的動作晚一拍」，指出國足「到時候會隨比賽臨近調整」云云。

潘沛軒後備上陣對國足梅開二度，領軍反勝。（HKFA）

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