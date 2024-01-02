港足反勝國足　潘沛軒射破中國：全隊齊感受喜悅　望與球迷同進退

亞洲盃決賽周前的閉門國際A級友誼賽，香港足球代表隊反勝中國2：1，是自1985年後，首度在同級別的賽事中擊敗國足。關鍵人物是梅開二度的前鋒潘沛軒。



為港隊射入兩球反超前的前鋒潘沛軒，今場先坐後備，半場在落後0：1下入替，他透露主帥安達臣維持一貫前場逼搶的要求，令對手犯錯，自己及港隊才能取得入球。

這位23歲前鋒早前在杭州亞運八強對伊朗時已曾射入奠勝一球，助港隊歷史性殺入四強；而連同今場在內，他在港隊最近3場友賽已射入5球。有內地傳媒形容潘沛軒是「00後香港神鋒」，並指他「射完伊朗射中國，港隊全勝！」

潘沛軒入球後跟隊友慶祝。（HKFA）

潘沛軒獲內媒封為「00後香港神鋒」

潘沛軒指，自己入球數字增加的最大原因，是教練團透過影片分析，協助他認識自己的強項及弱點，「上場前只希望能交出表現，慶幸自己最終建功，特別感謝教練的信任。」

對於國足有兩名球員及一名助教領紅，潘沛軒指球員埋身硬淨，難免有「嗌霎」，強調自己當時專注比賽，沒有理會，不太清楚情況。

潘沛軒近3場友賽射入5球。（HKFA）

潘沛軒：全隊及教練團的功勞

世界排名第79的國足對香港（世界排名第150）而言是勁敵，港隊對上一次在國際A級賽擊敗對方，已是1985年世界盃外圍賽的「五一九之役」。

能夠憑自己的入球取勝，潘沛軒表示：「國足是很強的球隊，知道很難贏國足。能在他們身上取得入球很開心、很興奮，但這是全隊及教練團的功勞，應該一起去感受這個喜悅，也希望之後繼續做得更好。」

港足閉門友賽國足。（HKFA）

港隊在備戰亞洲盃決賽周的第一場友賽已取勝，潘沛軒指對士氣無疑是有增無減，「提高了我們的信心，希望之後整支香港隊，與所有香港球迷共同進退。」

至於主帥安達臣賽後表示，在對國足賽前，自己根本不需要激勵球員，因為球員本身已很有動力去比賽。

安達臣：根本不需要激勵球員

他認為球隊踢出過去3至4天在阿布札比集訓的成果，尢其是在前鋒線上，「我們踢得更進取，讓對手不容易進攻，最重要是看到球員防守緊密，在由守轉攻、搶回控球權、創造機會上都慢慢改善。」

安達臣透露球隊在半場以潘沛軒換走祖連奴，是今場轉捩點，「他要保持這種入球的感覺，提升自信心，但切勿自滿、自大。」

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