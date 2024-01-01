傑志挫理文奪首屆聯賽會盃　雙料娛樂近3000人撐場　伍健預告增兵

第一屆港超聯賽會盃落幕，元旦日在旺角場舉行季軍戰及冠軍戰的「雙料娛樂」，吸引近3000名球迷入場。

傑志會長伍健透露，賽事收入約數十萬，認為元旦日賽事有市場，個人希望將賽事恆常化。



傑志派超出港超外援名額的7位外援擔正，理文亦遣保利臣、安尼亞、基華尼頓、保連奴等6名援將對撼。安尼亞兩分鐘已助理文先開紀錄，5分鐘後他更助攻基華尼頓單刀射成2：0。早段比賽節奏快上快落，「藍鳥」9分鐘即靠米基爾追近，至14分鐘明加索夫左腳抽射得手至2：2。

傑志互射十二碼擊敗理文。（袁志浩攝）

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兩隊90分鐘再無紀錄，要互射十二碼分勝負，結果理文中鋒安尼亞首輪射斜，而雙方其餘球員均射入，傑志總比數贏7：6，贏走第一屆港超聯賽會盃。

元旦日以「雙料娛樂」方式舉辦盃賽，今日終錄得2978名觀眾入場。身為港超聯賽會盃「搞手」之一的傑志會長伍健賽後透露，今屆賽事門票與贊助收入合共約數十萬元，除扣開支後季尾會由各球會平分。

傑志贏得首屆港超聯賽會盃。（袁志浩攝）

他認為入場人數證明，港人於元旦日需要一個足球比賽。「以前每年元旦日，我都會在體院舉行的「八佰伴盃」青少年足球賽做球證，一直覺得這是黃金檔期。今天入場人數應是季內（本地賽）最高，大家都能好好享受，證明是有市場。」

伍健表示，個人希望賽事恆常化，但仍要視乎其他10間港超球會的想法，與及足總能否盡早安排好場地及檔期。

元旦日雙料娛樂吸引近3000名球迷入場。（袁志浩攝）

早前東方主教練盧比度表示，個人而言不希望參與聯賽會盃，該隊結果派小將出戰。伍健透露有跟東方體育會副會長游永強溝通，對方一向希望齊心合力為聯賽會做點事。

「由上而下發生了什麼事，我不得而知，但這也好，今天看到有數位小將（表現）幾搶眼，當然加上外援水準會更高，但這是每間球會自己的決定。」

伍健透露傑志冬季轉會窗會增兵。（袁志浩攝）

傑志季初簽入的北馬其頓中堅丹卓斯基、前尼日利亞國腳防中奧拿斯已先後離隊，被問到「藍鳥」在冬季轉會窗會否增援，伍健承認日內會有公布，並笑言新兵年青「貌美」。

「夏季（新援）離隊後的空缺，個別會有填補。他是真的年青，是教練認為有幫助的球員，隊內部份位置老化，要『溝一溝」；貌美就要括起來，可能踢多兩場先覺得『貌美』。」