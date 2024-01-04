西甲｜皇馬驚天失機憑魯迪格建功救世保榜首　基羅納險勝馬體會

西甲完成半季，皇家馬德里與奇兵基羅納稍為拋離其他球隊，雙頭馬車之勢逐漸形成。兩軍周三（3日）深夜分途出戰，同樣驚險地全取3分，結果兩軍同得48分，皇馬以較佳的得失球差，成為西甲半程冠軍。



皇馬連續兩場險勝保榜首

皇家馬德里上輪驚險絕殺艾拉維斯，今仗返回主場對馬略卡，同樣踢得吃力，面對專注防守的馬略卡，上半場連番攻門都無功而還，對手的山齊士一次頭槌中楣，比起皇馬的攻勢更近磅。直至下半場，皇馬出現全場最佳的入球機會，洛迪高射門被撲出不遠，巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）面對空門，頭槌竟然頂中柱。

皇馬後段由莫迪歷開出角球，魯迪格頭槌攻門，終於收死門將，結果一箭定江山，險勝馬略卡全取3分。皇馬主帥安察洛堤賽後指，球隊進攻方面缺少了一點活力，幸好憑一球角球奠定勝局。

魯迪格頭槌一箭定江山，助皇馬險勝馬略卡。（Getty Images）

基羅納與馬體會鬥攻取勝

今輪前與皇馬同分的基羅納，主場硬撼馬德里體育會，雙方合演一場入球騷。開賽2分鐘，基羅納憑隊長費南迪斯（Valery Fernandez）一記妙絕的扣大位起腳建功，其後莫拉達邊走邊射破網，14分鐘追成1：1。基羅納隨後靠沙維奧及戴利白蘭特各建一功，拉開兩球差距。

馬體會未有放棄，莫拉達突破越位陷阱，在禁區再擺脫對方守衛近射建功，加上換邊後接應迪保羅的傳送，窄角度射門破網，個人連中三元，同時助馬體會追成3：3平手。基羅納完場前卻有伊雲馬田（Ivan Martin）攻入絕殺一球，終以4：3勇挫馬體會。

基羅納與馬體會合演入球騷，結果以4：3險勝。（Getty Images）

皇馬與基羅納齊齊險勝，雙方同樣得48分，皇馬以較佳的得失球差排榜首，兩軍並以10分拋離第3的馬體會及少踢1場的巴塞隆拿。安察洛堤對爭冠仍然審慎，「西甲冠軍不只得兩隊（皇馬﹑基羅納）是4隊，雖然我們半季發揮不錯，但已成過去，我們要展望未來。」