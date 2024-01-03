基達菲三人領紅　格連活特疑爆粗鬧球證被逐　內地網民：致敬國足

元旦港隊對中國的友誼賽，國足連收3張紅牌成為熱話；西甲的基達菲周三（3日）凌晨在主場以0：2不敵華歷簡奴一役亦發生類似事件。

不過比賽其中一個爭議之處，是曼聯借將格連活特（Mason Greenwood）在下半場被對手侵犯後向球證投訴，疑因言辭過激領紅被逐。球證在賽後報告上表示自己被該名英格蘭球員出言侮辱，但基達菲教練保迪拉斯（Jose Bordalas）否認，讓此事陷入「羅生門」。



包括格連活特在內，基達菲在這場比賽中收到3面紅牌。（Getty Images）

比賽第1張紅牌出現在40分鐘，基達菲的拿達沙（Juanmi Latasa）爭搶時兩黃一紅被逐，華歷簡奴前鋒沙治奧卡美路（Sergio Camello）隨後梅開二度，助客隊領先至2：0。

至第50分鐘，格連活特在右路盤球時遭4名對手連番埋身搶球，他與隊友短傳後再持球在中路推進，又遭兩人夾擊，這名曼聯借將準備擺脫之際，被對手從後出腳踢到，他沒有倒地、反而是對手倒地。格連活特停下腳步，球證也一直沒有示意，使他相當不滿，隨即向球證做「數手指」的手勢，示意多次被對手侵犯，也似乎向球證說了一句話；球證這時突然高舉紅牌將其罰下，令格連活特驚訝地攤開手，5名基達菲球員則圍攏球證，似想據理力爭，但格連活特最後仍離場。

之後主隊在對方禁區內有球員倒地，球證查看VAR後認為華歷簡奴沒有犯規，未有判罰十二碼；比賽第69分鐘，後衛達米安蘇亞雷斯（Damian Suarez）被換出場時因過慢被出示黃牌，隨後因繼續向球證抱怨又再遭出示多一面黃牌，兩黃一紅離場，成為基達菲今場比賽第3張紅牌。

此役最大爭議處及焦點，自然是格連活特的紅牌。據The Athletic報道，球證Jorge Figueroa Vazquez在賽後報告中表示，當時格連活特直接爆粗向他說「f*** you」。

賽後的球證報告上，格連活特被指直接用粗口辱罵球證。（微博圖片）

不過賽後記者會上，基達菲主帥保迪拉斯為格連活特申冤：「其他球員跟我說，他（格連活特）說的是『他X的（f*** sake）』，並沒有侮辱任何人。」保迪拉斯續稱球隊為此十分沮喪，他們今仗甚至沒有一次攻門命中，「我不會此為發表意見，每個人都能看到這場比賽，讓其他人來評價吧。」

相比之下，基達菲另外兩名球員則相對沒有「冤情」：拿達沙第2張黃牌是因為爭搶高空波時肘擊對手，雖然他不認為自己應因此而被逐；達米安蘇亞雷斯則更為離譜，西班牙媒體《Relevo》報道，這名球員離場時直接侮辱助理球證，言語中提及對方母親及性器官，中文相當於「你阿媽個X（La concha de tu madre）！」

達米安蘇亞雷斯（左）先是因離場過慢被罰第一張黃牌，據報隨後離場時出言侮辱球證。（Getty Images）

此外，由於同一支球隊在一場比賽內領3張紅牌，而且有1人不在場內，情況與元旦日的香港隊對中國隊的友誼賽中，國足3人領紅（2名球員1名助教）並輸波如出一轍，因此微博有不少網民留言：「西甲國足」、「致敬國足」；也有人將格連活特拿來與國足在該場被逐的王上源比較，報道指後者在該場友誼賽中因對球證出言不遜而被罰下。