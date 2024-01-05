坦赫格與曼聯新話事人會談「非常正面」　傳辛祖400萬外借多蒙特

曼聯將會在下周一出戰足總盃第3圈作客韋根，領隊坦赫格（Erik ten Hag）在周四下午舉行賽前記者會，回應他與新股東拉傑夫（Jim Ratcliffe）會面後的感覺。坦赫格表示與拉傑夫坐下來談了很多小時，商討了很多議題，感覺正面及具建設性，期待與對方合作。

曼聯翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho）今季被坦赫格打入「冷宮」，傳他將會在今月外借多蒙特至季尾。坦赫格表示沒有回應，若有新消息會通知大家。此外，坦赫格透露曼聯激活了雲比沙卡、域陀連迪路夫及米積伯利在合約中續約一年的選項，3人的合約會延至2025年夏天屆滿。



拉傑夫近日與曼聯的高層人員見面，準備入主足球事務。（資料圖片/路透社）

對於本周與拉傑夫的會面，坦赫格說：「不得不說，非常正面。我們談了很長時間，坐下來談了好幾個小時。我們談了很多議題，大家都有相同看法，所以非常正面。我覺得從雙方角度來說，也是一次非常有建設性的會面，期待與對方合作。」

被問到英力士集團入主曼聯足球營運後會有什麼具體改變時，坦赫格表示言之尚早。他說：「只是非常短的時間，還要讓他們安頓，他們只是剛剛接手，介紹了自己，他們有不錯的想法。」以拉傑夫為首的英力士集團收購曼聯25%股權，有待批准，一旦落實，他們便會接管曼聯的足球事務。

傳查頓辛祖將外借多蒙特，坦赫格表示沒有新消息公布。（資料圖片/路透社）

對於英格蘭翼鋒查頓辛祖的情況，坦赫格回應：「我現在沒什麼好說，我們要等待，看看事情的發展。當有新消息的時候，我們當然會告訴你。」查頓辛祖因紀律問題今季被坦赫格打入「冷宮」，近日傳他將外借回多蒙特。

日前有報道稱，曼聯與多蒙特的談判正面及有進展，而足球記者羅曼奴最新在社交網站透露，辛頓已經準備好前往多蒙特的訓練營，雙方正討論最後的細節。羅曼奴表示，曼聯及多蒙特已進入最後談判的一步，相信多蒙特在租借費及人工承擔方面願意支付400萬歐元。

曼聯激活了雲比沙卡續約一年的選項。（Getty Images）

多位曼聯球員今年夏天約滿，而他們的合約中都有球會主動續約一年的選項。坦赫格回應表示，曼聯已激活雲比沙卡、域陀連迪路夫及米積伯利的續約選項，他們的現有合約會延至2025年夏天，現在還跟華拉尼及安東尼馬迪爾商討。

有記者追問，為何曼聯要跟華拉尼及馬迪爾商談而非直接激活續約選項，坦赫格說：「我認為這是球會及球員之間的內部討論。」