英超｜曼聯不敵森林　半季已追平上季輸波場數　坦帥：傷兵太多

曼聯周日（31日）在英超作客護級球隊諾定咸森林，最終1：2不敵對手，令森林在英超史上首度於主場擊敗曼聯。

紅魔鬼吞下今季英超第9場敗仗，只踢半季，已追平上季的聯賽輸波數字，但領隊坦赫格則認為傷停問題影響板櫈深度，「沒有球隊能解決」。



12月來到最後一天、即將踏入新一年之時，曼聯連同敗予森林在內，在今個12月已輸了5場聯賽，追平了1933年——即90年前的紀錄。球迷當然不滿紅魔表現，但主帥坦赫格認為敗仗難以避免。

曼聯今季只踢到一半，英超輸波場數已追平上季。（Getty Images）

「我們知道為什麼表現不佳，沒有球隊能面對如此多的問題和傷停，當然我們應該做好一點，但有這麼多傷兵的時候，板櫈深度就會不足。」他續指，這令曼聯難以沿用同一陣容，「我們每次都要改變陣容，這就解釋了為何球隊表現如此不穩定。」

曼聯的傷兵名單上，有勞基梳爾、蘇夫恩岩拉伯特、利辛度馬天尼斯、馬拉西亞、美臣蒙特、域陀連迪路夫、卡斯米路、哈利馬古尼和安東尼馬迪爾，查頓辛祖繼續因紀律問題遭停賽，傷停共計10人。不過，今輪險勝盧頓的車路士有10名傷兵、早前在主場4：2擊敗熱刺的白禮頓，當時也有10人受傷未能上陣。

坦赫格認為傷兵太多，輸波也是無奈。（Getty Images）

曼聯球迷當然未必滿意這解釋，論壇Reddit上有網民直言「對手只是護級球隊，不是利物浦和阿仙奴」，指傷兵不應成為借口。坦赫格也談及了球迷的意見，「傷兵這麼多，已無法再解釋一切。但也沒關係，球迷也不想聽，他們只想贏，而我們要做到。」他期望新一年伊始，傷兵會陸續復出。

不過坦帥對未來還是滿有期望，雖然曼聯目前在英超積分榜上排第7，與球迷期望無疑有差距，坦帥仍道：「積分榜固然不會說謊，但我們面對阿仙奴、利物浦和阿士東維拉也能踢得勢均力敵呀。」