麥理浩徑行山｜第7段城門水塘上針山草山　路線難度高須準備充足

第七段的起點位於城門水塘的燒烤場，踏上筆直的針山後再上草山，直抵鉛鑛坳為終點。第七段是極具挑戰的路段，需要登上針山和草山，而且路程較長。針山一段的樹木稀少，在夏天步行時要留意休息和補充水份，小心中暑。全程極需體力，因此遠足人士必須準備充足。



標距柱：M125 - M137

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導賞點

於城門水塘的燒烤場沿馬路繼續前行，經過水壩後右轉，會見到刻有「麥理浩徑」的木牌坊，亦是上針山的小徑。針山雖然只有532公尺高，但由於山勢陡峭，所以沿山脊近2000級樓梯上行時極為費力。這亦是整條麥理浩徑中最艱辛的路段，而且沿途極少樹蔭。沿途可以欣賞城門水塘以至葵涌、荃灣、青衣、沙田一帶的風光。

在針山山頂可沿北面的小徑下山，由於階級頗為狹窄，因此下山時要特別留心。走過千多級梯級後會到達停機坪，從這裡開始便要登上草山。草山高647公尺，比針山更高，主走在馬路上，而且沒有任何梯級，因此這段較上針山容易。經過M132和M133後，會遇到一個分岔口，這時應向右轉繼續上山。到達草山山頂的觀景台，可遠眺馬鞍山、大埔、沙田的景致。接着沿指示牌左轉下山，數分鐘後便到達第七段的終點鉛鑛坳。鉛鑛坳附近一帶叢林有多個荒廢的礦洞，部份更有數百年歷史。

位於城門郊野公園內的城門水塘始建於1923年，於1939年竣工，是第一個利用海底輸水水管把儲水由九龍區輸往港島區的水塘。下城門水塘則於1965年開始供水。

針山蘊藏了豐富的鎢礦，早於1936年已有人開採，至第二次世界大戰時一度停止。戰後1951年復產，開採的鎢礦全輸往內地。後來於1968年後因鎢價銳降而停止開採。

【城門水塘主壩風光】

交通資料



起點：於荃灣兆和街乘坐專線小巴82號至總站下車。由荃灣地鐵站乘的士前往需約30元。到達城門水塘後，沿右邊的道路前行到達位於燒烤場的起步點。



終點：續走第八段；沿衛奕信徑第七段左轉回城門水塘，乘搭專線小巴82號至荃灣市區；或右轉經元墩下下走至新屋家，乘搭專線小巴23K號或23S號至港鐵大埔墟站。



注意事項：過針山後在標距柱M132馬路分岔口可往城門水塘。

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：麥理浩徑第七段：城門＞鉛礦坳】

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