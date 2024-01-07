足球轉會｜利物浦前隊長投沙特僅半年　傳為回歸英超不借高昂代價

英國《每日郵報》報道，利物浦前隊長佐敦軒達臣（Jordan Henderson）去年夏天轉投沙特阿拉伯球隊伊蒂法克僅半年，已希望回歸英超。

軒達臣在一片「沙特熱潮」中轉會，消息震撼英超球壇，當時他在一片批評聲音中，曾聲言「想幫助發展當地聯賽」。



軒達臣效力的伊蒂法克，由紅軍另一前隊長謝拉特領軍，惟戰績低迷，自去年11月以來已連續8場不勝，跟隨謝拉特多時的助教伊恩科士打也已請辭、轉而執教英冠的普利茅夫。

《每日郵報》指，軒達臣曾向隊友透露自己想離隊，並「會認真考慮今個月收到的任何報價」，而他想離開沙特的原因除了因為伊蒂法克的戰績差劣，也因為難以適應當地的生活方式和氣候。

軒達臣曾指能追隨謝拉特（右）是吸引他加盟伊蒂法克的原因之一。（Getty Images）

報道續指，軒達臣「若然獲英超球會報價，會考慮大幅減薪和付出高額稅款」。文中寫道，沙特阿拉伯的稅率為20%，而軒達臣所享的免稅待遇，只在他能完成首兩年合約，才會實現，意味他若選擇提早離隊，便要付出高額稅款，半年來累積稅款或達到700萬鎊（約6958萬港元）之多。

佐敦軒達臣去年夏天轉投沙特聯賽前，惹來極大爭議，主因是他一向活躍於為LGBTQ+社群發聲，而在沙特，同性戀行為被視為有罪，伊蒂法克官宣軒達臣加盟時，也將他的舊照上的彩虹臂章變成黑白，軒達臣因而遭大批球迷口諸筆伐、怒批他是「偽君子」，尤其是紅軍的LGBTQ+球迷組織公開稱對這位前隊長感失望。

軒達臣曾稱極為LGBTQ+群體發聲，他轉戰沙特聯賽的舉動被球迷視為「背叛」。（Getty Images）

軒達臣其後曾接受《The Athletic》訪問剖白心聲，稱想加盟沙特聯賽，是因為「能在一個完全不同的聯賽、完全不同的文化之下追隨謝拉特，而聯賽的發展計劃也令人期待，我可以用我的經驗在很多地方提供協助，那裏的人們也珍視這一點，謝拉特想要我、球會也想要我，他們想我留下去幫助沙特聯賽發展成世上最佳聯賽」。

當時他又認為自己被誤解，強調去沙特不僅為錢，「在我的生命和生涯中，金錢從來不是最大動力。當然，不要誤會，每次轉會，商業方面也是很重要的，不僅要有錢，也要感到被需要、被重視，而錢就是當中的一部份，卻不是唯一原因。」

軒達臣曾稱自己的立場不會改變，但又強調不會不尊重沙特文化和宗教。（Getty Images）

談到遭球迷和LGBTQ+社群批評，他稱因而非常難過，一向非常尊重球迷，但認為「對於外人、那些不了解我的人來說，要明白這個決定是很困難的……我一向很關心所有自己參與的議題和不同的社群，被他們說我背叛了，真的很受傷。足球就是足球，我只是去某處嘗試新事物，在不同的國家發展我所愛的足球，協助發展當地聯賽成為世上最佳，我難道不去嗎？這令我很期待，因為我想協助其他地方的運動發展。」

他雖然稱向LGBTQ+社群感抱歉，但亦指：「如果我不去，我們都能當駝鳥、然後繼續遙距批評不同的文化、不同的國家，但就不會帶來任何轉變。」不過他在記者追問下，又稱「不會不尊重沙特的文化和宗教」。