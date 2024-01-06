網球．香港公開賽｜商竣程連環創下生涯里程碑　無緣決賽仍無憾

中國18歲網球新星商竣程，在今星期的ATP香港網球公開賽接連打出驚喜，男單8強爆冷淘汰3號種子迪亞科，今日（6日）與頭號種子、俄羅斯球手魯比夫（Andrey Rublev）爭入決賽。



中國網球新星商竣程（Jerry）在香港公開賽三連勝，創下多個生涯的第一次，其中一個是首度打入ATP巡迴賽4強。這名18歲的中國小將日前淘汰迪亞科後，表示4強繼續在場上享受，無論戰果如何都不會影響他。

魯比夫與商竣程的大戰，緊接上一場上演，大概黃昏5時開賽，漸漸日落加上微風，是極佳的天氣。周六的維園近乎爆滿，霍震霆與霍啟剛亦是座上客。

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商竣程與上場一樣入局快，魯比夫首個發球局已受到不少壓力，其中一球發球直接得分，司線員示意出界，魯比夫作出挑戰，發球原來沒有出界，可惜該分要重打，魯比夫即向球證技訴，這名俄羅斯球手的心情難免受影響，其後更加愈打愈燥，更像去年年終賽一樣，怒打自己的膝頭。魯比夫連自己的發球局也打得十分吃力，第7局曾經落後商竣程0：40，最後周旋近9分鐘才保住發球局，商竣程首盤以6：4先下一城。

商竣程。（梁鵬威攝）

魯比夫怒打膝頭後流血。（趙子晉攝）

直至次盤，魯比夫依然掙扎，首個發球局幾經辛苦保得住，其後終於在商竣程的發球找到缺口，魯比夫不禁仰天長嘯，為自己打氣。商竣程隨即在魯比夫的發球局反撲，雙方4次「刁時」後，總算保住優勢。

商竣程在第4局要求軍醫治療，不斷為他按摩左腳大腿，其後無大礙繼續作賽，魯比夫隨後的表現回穩，加上第8局在商竣程的發球局再下一城，以6：2追成盤數1：1。

商竣程首盤領先。（梁鵬威攝）

+ 8

雙方在決勝盤早段互保發球局，雖然商竣程移動速度快，面對魯比夫不斷的兩邊調動，加上連日激戰，體能略為下降，失誤難免增多，但依然可以「保發」，雙方打成3：3。直至商竣程發球的第8局，這名中國小將連續兩次發球雙錯誤，魯比夫把握機會破發，結果以6：3拿下今場逆轉勝，有驚無險打入決賽。

魯比夫幾經辛苦反勝商竣程晉級。（趙子晉攝）

「香港賽是最特別、最重要」

香港公開賽是商竣程的生涯里程碑，如今神奇之旅告一段落，他依然感到十分滿足。「今次賽事先後擊敗不同高排名的對手，很高興交出高水平的表現，香港賽是生涯中最重要、最特別的賽事，希望未來可以有更多難忘的賽事。」在澳網前取得生涯突破，商竣程直言是一支強心針，增添了不少自信，並確信現時在正確的方向上。

商竣程的神奇之旅告一段落。（梁鵬威攝）

商竣程開局表現強勢，魯比夫賽後坦言一度不知所措，盛讚這名中國新星的表現，「他（商竣程）表現超好，我有一刻不知道如何是好，當時只好保持正面。你要知道面對一個比自己年青的球手，發揮比自己好，而我用盡方法都無法改變戰局，這個感覺十分差。」

幸好魯比夫都順利過關，決賽將與好朋友芬蘭的胡疏禾利（Emil Ruusuvuori），他都大讚對手十分穩定，希望為球迷帶來一場精彩的決賽。

面對商竣程，魯比夫一度束手無策。（梁鵬威攝）

另一場男單4強，由芬蘭的胡疏禾利與奧地利球手奧芬拿（Sebastian Ofner）碰頭，兩人力戰三盤，結果胡疏禾利以4：6、7：5、6：3反勝對手，生涯第二次打入ATP巡迴賽決賽。

芬蘭球手胡梳禾利擊敗奧芬拿晉級。（梁鵬威攝）