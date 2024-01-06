網球香港公開賽｜魯比夫反勝過關　賽後突發派福利　球迷滿載而歸

世界排名第5的俄羅斯球手魯比夫（Andrey Rublev）是今年ATP香港網球公開賽的男單頭號種子，他的人氣同屬頂級。

當魯比夫在4強戰反勝中國的商竣程後，他在採訪區附近突發開了一場簽名會，縱然ATP反對，魯比夫仍然盡量滿足球迷，簽名、合照有求必應，令大家滿載而歸，甚至有內地球迷開心到哭。



網球．香港公開賽｜魯比夫鬥法國新星打得火熱 力戰近兩小時晉級

魯比夫與商竣程力戰逾兩小時，打足三盤，他躋身周日的決賽後將與芬蘭球手胡疏禾利（Emil Ruusuvuori）爭標。4強戰後，盧比夫沒有在場上逗留良久，「急急腳」離場，返回傳媒中心接受訪問，他離場時向看台上的球迷指一指外面，原來結束記者會後，他轉往採訪區再受訪，外面已有不少球迷聚集，看到魯比夫隨即歡呼。

魯比夫完成所有訪問後，本想走向圍欄附近向球迷「派福利」，球迷們立即蜂擁而上，但ATP工作人員有意叫停並把球迷們趕走，魯比夫出口調停，每當球迷們起哄，他更示意球迷靜一靜，由他處理。據理力爭後，ATP方面「開綠燈」，魯比夫的突發簽名會才可繼續。

（趙子晉攝）

面對熱情的球迷，魯比夫無論簽名、自拍、甚至擁抱，都沒有「托手踭」。球迷們與魯比夫近距離接觸後，離開時滿臉笑容與親友分享「收穫」。這場簽名會大約為時15分鐘，但未能與全部球迷互動。

（公關提供）

原來魯比夫的人氣也是「頭號種子」比賽時不時傳出「Andrey！Andrey！」的打氣聲，看台亦有不少應援物，例如紙牌、海報，甚至印有魯比夫樣子的面具都有，當中最搶眼的一定是來自上海的幾名狂熱球迷。

這幾名來自上海的女球迷，特意放下手頭上的工作，請假來港支持偶像，她們身上有不少應援物，頭上的夾子、手幅、橫額都是親手製造，與其他偶像男團的應援方式接近。她們不止看比賽，完賽後會在場外守候，就是為了見魯比夫一面，她們今日能與偶像互動，更能「抱抱」，她們互相展示與魯比夫的合照，就算自拍略為朦掉，都已非常滿足。

說到為何喜愛魯比夫，未有透露名字的她們你一言我一語。「從各個方面都可以感受到他（魯比夫）的善良，就像剛剛的簽名會一樣，就算主辦方不太同意，但他還是與主辦方爭論，就是為了滿足球迷意願。」最打動這名女球迷A的，是魯比夫的特殊身份，「他是俄羅斯人的身份特殊，近年又爆發了俄烏戰爭，他多次在場上展示對和平的追求及熱愛」。

另一名女球迷B亦有類似的想法：「當年關注他就是因為他在鏡頭前寫上『No War』。另一次比賽，有人在看台舉起烏克蘭國旗，連球證都問他要不要阻止。但他沒有，因為他作為有良知的人，對於自己國家政權的所作所為有愧疚感，所以愛他不止因為他的球技，而是因為他是個好人，是個高明善良的靈魂。」

說到這裏，其中一名女球迷不禁感動掉淚。球迷C補充，魯比夫是個非常勤力的球手，今次來港參賽，因為前四種子可以輪空，可以讓他有更多時間訓練，而魯比夫現時的世界排名及殊榮，都是他憑努力賺回來，而非僥倖。

上海女球迷。（趙子晉攝）

這班上海女球迷的努力沒有白費，事關魯比夫早已認得她們，「我上次在上海首次獲得如此『不受控制』的支持，我首次獲得如此多的愛，而香港同樣有滿滿的支持，不少上次上海見過的球迷，都在香港見面了。」

這班女球迷表示，除了上海、香港，總之魯比夫在國內打比賽，她們總會想辦法到場支持。