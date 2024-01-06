英超｜熱刺被忽視的「第三人」　樸路與普帥互相成就化身「巫師」

英格蘭足總盃第三輪，熱刺憑右閘柏度樸路（Pedro Porro）於右路一記世界波奠定勝局，以1：0擊敗般尼晉級，領隊普斯迪高古（Ange Postecoglou）賽後自然對他讚不絕口。

事實上這名西班牙球員今季正式加盟「白百合」後，一直保持高水準表現，可說是陣中球星孫興慜及占士麥迪臣以外的「第三人」。



柏度樸路的世界波一箭定江山，助熱刺在足總盃晉級。（Getty Images）

熱刺今季初表現突出，曾短暫佔據過英超積分榜榜首。不過隨着進攻中場占士麥迪臣（James Maddison）受傷，球隊戰績略有回落，今場孫興慜更因要備戰亞洲盃而缺陣，球隊攻力大受影響，戰至半場雙方仍互交白卷。

至比賽第78分鐘，樸路將對方腳下球搶走，推進幾步後突施冷箭，皮球如炮彈般直飛左上角貼柱而入，般尼門將梅歷治（Arijanet Muric）全無反應。

正是這記世界波助熱刺晉級，普斯迪高古感到高興之餘，亦為這名球員感到不值：「今年（季）他應該多入幾球的，我們為此感到失望，因為他不太好彩，中了柱幾次。」

事實上這名西班牙右閘今季兩次起腳中楣或中柱，當中包括8月20日擊敗曼聯一役，他後上接應隊友倒三角傳球時，在禁區內勁射中楣彈出。

普斯迪高古亦大讚柏度樸路進攻出色，「我愛樸路，他過去一整年的表現十分出色，防守時十分勤力，但他的進攻能力也很優秀。隨着比賽進行，我們需要一個人站出來做點什麼特別的事情，他便做到了。」

普斯迪高古賽後大讚柏度樸路進攻出色，並在今場挺身而出助球隊贏波。（Getty Images）

被忽視的「熱刺第三人」？

自前鋒哈利卡尼（Harry Kane）轉投拜仁，球隊進攻重任自然落在另一球星孫興慜身上。後者上季表現低沉，不過今季與新加盟的進攻中場占士麥迪臣一拍即合，助熱刺在季初一度以不敗戰績登上榜首。

說到今季的熱刺，最先想到的自然是孫興慜（左）及占士麥迪臣（右）。（Getty Images）

這兩人名聲在外，今季表現亦相當突出孫興慜聯賽20場入12球有5次助攻、麥迪臣11場3入球5次助攻，每當說到熱刺時自然會先想起這兩個名字。在各大評分網站，這兩人亦穩佔熱刺隊內前兩名位置——不過同樣地，穩坐第三名的，亦無一例外地正是柏度樸路。

今年24歲的柏度樸路在2019年夏天曾加盟曼城，但未曾披起過「藍月」戰衣，並先後被外借至華拉度列及士砵亭，；之後他轉投士砵亭，並在去年1月借到熱刺，再於今夏被正式買斷。

柏度樸路曾加盟過曼城但不獲起用，上季在熱刺的戰術體系下表現亦不甚理想，今場入球後怒吼慶祝，大有一吐烏氣之感。（Getty Images）

不論是Whoscored、Sofascore還是FotMob，他的場均評分都僅排在麥迪臣及孫興慜之後，那麼樸路的突出之處究竟是什麼？如普斯迪高古所言，正是他的進攻能力令人眼前一亮。

在數大著名評分網站中，柏度樸路場均得分都排名熱刺隊內第3。（Whoscored網站截圖）

普帥執教下化身助攻「巫師」

首先是樸路今季在聯賽錄得6次助攻，排名隊內第1，在英超亦並列第5位；作為右閘，他擅長各種傳球方式，轉邊、直線、傳中、長傳皆是其拿手好戲，加上視野廣闊，讓他能在比賽中頻繁為隊友創造機會。

而且他還能適應普斯迪高古的新戰術體系，能不時內收至中路Half-Space為右側創造空間。9月2日同樣是面對般尼的聯賽賽事，樸路便在中圈附近為孫興慜傳出絕妙直線形成助攻。

據FotMob統計，他今季聯賽已為隊友創造出9次黃金機會，在英超並列第7位；創造機會34次，排名隊內第3，英超排第17，足見此子進攻能力出色；此外，樸路並非「有前無後」的右閘球員，防守亦是他擅長之事。今季聯賽他已錄得57次搶截（Tackle），並列英超第3。

能攻擅守，跑動勤奮，難怪普斯迪高古對他愛戴有加，英國《標準晚報》（The Evening Standard）更曾在12月的報道中形容他為「巫師」（Wizard），可以說他今季跟普帥是互相成就。若樸路能保持水準，相信也大有機會能重返西班牙國家隊。