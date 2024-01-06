網球｜拿度受傷布里斯班8強止步　舊患位置肌肉疼痛出戰澳網存疑

澳洲布里斯班國際網球賽8強，「泥地王」拿度（Rafael Nadal）不敵東道主佐敦湯臣（Jordan Thompson）出局。

讓人擔心的是，這名22屆大滿屆得主似乎觸傷舊患，決勝盤中途曾請求醫療暫停。拿度賽後表示應為肌肉疲勞，但能否出戰澳洲網球公開賽，「無法100%確定任何事」。



拿度去年在澳網次圈出局，並因臀部傷患休戰接近一年。今次參加布里斯班國際賽備戰澳網，雖然久疏戰陣，但他狀態不俗，在32強及16強均以2：0淘汰對手。

拿度復出後狀態大勇，今仗亦順利先贏下第一盤。（Getty Images）

上輪晉級後，拿度珍惜當下，表示目前每一天都是一趟歷險。這位西班牙名將面對佐敦湯臣，以7：5贏得第一盤後，第二盤三度錯失Match Point，被佐敦湯臣以7：6追回一盤。

拿度在第三盤請求醫療暫停，坐在場邊時臉帶痛楚。（Getty Images）

進入決勝盤，拿度相當疲憊，中途更請求醫療暫停以治療左大腿，其後他漸見乏力，最終佐敦湯臣以6：3贏下第三盤晉級4強。拿度離場時臉帶微笑與觀眾道別，獲得熱烈掌聲及歡呼聲。

賽後記者會上，拿度被問到具體傷勢時，他表示疼痛位置與去年受傷的地方（左邊髖）十分接近，但感覺更像肌肉疲勞。「上季我是肌腱受傷，所以感覺上完全不同，今天我沒有那種感覺，只是位置一樣，讓我有點害怕。」

今次受傷，難免讓人擔心他能否出戰月中的澳網。拿度曾在2009年及2022年兩奪此項錦標，今次復出即使未必被視為奪冠大熱門，但相信仍有不少球迷希望看到他再次參戰大滿貫賽事。

拿度帶傷出局，未知能否如願出戰月中的澳網。（Getty Images）

拿度稱這一周的比賽讓他感到高興，若今次傷勢不嚴重，那便是非常正面的一個星期，「我希望傷勢不太嚴重，並能在下周練習，然後在墨爾本（澳網）出賽。」然而能否事隔一年後再戰大滿貫賽事，他亦無法肯定，「老實說，現在我無法100%確定任何事」。