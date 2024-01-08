01球評｜利物浦足總盃淘汰阿仙奴　高普細節取勝　板凳深度成關鍵

缺少了攻擊主將沙拿，利物浦主帥高普用了半場時間，找到了應變方案，結果紅軍在英格蘭足總盃第3圈作客阿仙奴，雖然上半場捱打，但最終仍以2：0取勝晉級。

「兵工廠」今場敗因，近因是未能適應對方的戰術變化，背後沒有足夠輪換，亦是致命傷。



沙拿要征戰非洲國家盃，近期備受重用的遠藤航亦要參與亞洲盃，加上隊長雲迪積克因病倦勤，高普今場要變陣出擊，「左腳仔」哈維艾利洛代沙拿踢右翼，達雲紐尼斯任正中鋒，路易斯迪亞斯則居左翼；阿歷斯麥亞里士打代替遠藤航任防中，居迪斯鍾斯與加普一左一右輔助。

哈維艾利洛今仗取代沙拿的位置，擔任右翼。（Getty Images）

然而，利物浦面對甫開賽便積極逼搶的阿仙奴，完全是捱打局面，雷斯尼爾遜（Reiss Nelson）於3分鐘便接應長傳半單刀，推過紅軍門將艾利臣，只是角度太窄射中網側，已為紅軍大門敲響警號。阿仙奴頭15分鐘的逼搶做得非常徹底也有效，其中最有威脅是隊長馬田奧迪加特在隊友搶得皮球後，在禁區內勁射中楣。

上半場阿仙奴佔盡上風，只是12次攻門都無法轉化為入球；而利物浦要過20分鐘，才有一次射門。加普在臨完上半場前，中路引球推進，再橫傳與右閘的阿歷山大阿諾特右路怒射，雖然皮球中楣彈出，但這次攻勢似乎讓高普獲得了啟示。

阿仙奴早段佔上風，惟未能攻破利物浦的大門。（Getty Images）

高普下半場沒有換人，但擺位卻不同，將艾利洛拉回較熟悉的中場位置，迪亞斯則由左邊放到右邊，強攻主隊串演左閘的積及基奧柯（Jakub Kiwior），加普移前於中路串連，紐尼斯則移任左翼，這樣令紅軍的進攻變回流暢，兩翼的發揮更佳，搶回更多攻勢。

及至59分鐘，高普再以迪亞高祖達代替加普，這名葡萄牙前鋒走位聰明，而且與兩翼的配合更佳，雖然阿仙奴不是沒有攻勢，布卡約沙卡一次近門窩利便差點打破僵局，但整體形勢漸漸拉回均勢，甚至勝利的天秤似乎慢慢傾向紅軍。

迪亞高祖達入替後，為紅軍取回不少攻勢。（路透社）

在英超統計上，利物浦在比賽最後階段、即75分鐘打後，攻入17球，冠絕聯賽；這除了因為其前線板櫈深度夠厚外，高普換人調動亦比過往更進取大膽，例如今場還在平局時，他竟於75分鐘一口氣換入了18歲的波比奇勒（Bobby Clark）及20歲的干拿巴特利（Conor Bradley），似乎他認為在最後階段，氣力比技術及經驗都重要。

結果高普博贏了，紅軍在5分鐘後打破缺口。當時阿諾特左路開出罰球，下半場備受壓力的基奧柯在關鍵時刻犯錯，以頭槌解圍卻將皮球頂入己方網窩。到補時階段，迪亞斯在一次反擊接應祖達妙傳勁射掛網，讓利物浦鎖定2：0勝局晉身第4圈。

利物浦末段連入兩球，足總盃第三圈淘汰阿仙奴。（Getty Images）

阿仙奴失機頻頻埋輸波伏線

阿仙奴主帥阿迪達賽後認為球隊逼到利物浦如此狼狽，其實已做得很好，「在今季首6個月賽事，我沒見過有另一支球隊對利物浦時的表現，可以像我們過去兩仗那樣；我們的表現很好，真的非常好，毫無疑問我們值得贏波，可惜的是賽果卻不一樣。當我們的隊伍表現出態度、決心及勇氣，我還可以做什麼呢？我只能繼續支持球員們」。

無疑，阿仙奴眾將應該要為頻頻失機負責，但阿迪達亦可以做得更好，他的「勝利十一人」模式在漫長的賽季並不可行，雖然他今場已有些微轉變，以夏維斯任箭頭，用尼爾遜於左翼擔正，起用了佐真奴，讓迪格蘭賴斯毋須一人兼顧攻守，所以在比賽初段可以壓住紅軍來攻。

阿仙奴出局，主帥阿迪達坦言球隊已做得很好。（Getty Images）

然而，賴斯、中堅威廉沙列巴等在英超20場全勤，今仗繼續任正選，沙卡、賓韋特亦出戰了19仗，到比賽末段難免體力不繼。阿迪達今場第一個調動，亦是以平時的常規正選加比爾馬天尼利入替尼爾遜，雖然他有連續兩次推過阿諾特的精彩表現，但其發揮也止於這兩個盤球鏡頭。到落後時，阿迪達才以中鋒尼基迪亞入替佐真奴，再到88分鐘才換入李安度杜沙特及伊美路維兩名進攻球員，為什麼不是一落後就「撳掣」，還要多等7分鐘呢？高手過招，正是這些細節，分出勝負。

高普細節取勝，領利物浦晉級。（Getty Images）

阿仙奴不敵利物浦後，已連輸3場，自去年12月9日不敵維拉起的7場賽事，錄得1勝2和4負的劣績，這與阿迪達未有足夠輪換，讓主將有休息機會，也讓後備有足夠上陣時間進入狀態，不無關係。盃賽出局，可能是塞翁失馬，因為毋須再兼顧多條戰線，但如果阿迪達在調兵遣將這方面沒改善，恐怕難以挑戰聯賽冠軍寶座。