亞洲盃Fantasy｜孫興慜定價排第二　三甲玩家可獲4日3夜睇波之旅

亞洲盃尚有5日便開賽，賽會早前已推出「亞洲盃Fantasy」遊戲，讓玩家在手握同樣資金下，揀選心水球員參賽。

香港球迷終於能一嚐在大賽Fantasy遊戲中選擇香港球員，而日本、韓國、伊朗球員一如所料大受歡迎，不過遊戲的定價有不少有趣之處，或許會影響大家「選兵」。



「亞洲盃Fantasy」與「英超Fantasy」玩法相似，玩家一開始手執1億卡塔爾里亞爾，以此拼湊一個15人陣容（3名前鋒、5名中場、5名後衛、2名門將），玩家可由每支參賽球隊中揀選最多3名球員，每個比賽日（即每一輪分組賽或每一階段淘汰賽）前120分鐘為「轉陣」死線。

而分組賽至4強的每個比賽日，都會有多場賽事，每一個比賽日期間，玩家可以用手上的15人陣容，更替正選4次。進入淘汰賽16強開始，玩家資金會增至1.05億，選人上限亦會放寬至每隊4人，再較後階段應會再次放寬。

亞洲盃Fantasy的頁面。（亞洲盃官網）

過由於是盃賽，玩法跟英超Fantasy也有點不一樣，在分組賽第一輪、和分組賽結束後至淘汰賽16強展開前，可以無限買入賣出球員；而分組賽第二和第三輪前，則有2個轉會名額，由於進入淘汰賽後可選球員會不斷減少，淘汰賽8強前有4個轉會名額、4強前有5個、決賽前有6個；而每隊球員上限也會在進入淘汰賽後開始增加。

另外，每位玩家也可在每個賽日為自己的陣容揀名1名隊長，該名球員會獲得雙倍積分，但若所選隊長沒有上陣、而玩家仍有後備名額未用，系統會自動換入一名球員，不過就無人可以獲雙倍分。整屆賽事期間，每位玩家都會有一次「Triple Captain」（隊長分三倍）和一次「Bench Boost」（計算後備球員積分）的機會，至於何時使用就考玩家眼光了。

遊戲的計分制度、轉陣「死線」等，都可以在官網參閱詳細資料。另外遊戲也有獎品，三甲玩家會獲得4日3夜的世界盃亞洲區外圍賽第三圈觀賽之旅，詳情也可在官網找到。

效力羅馬的阿斯蒙在遊戲中身價最高。（Getty Images）

遊戲已經「上線」3天，但引人注意的自然是由亞洲足協所定的球員身價，整個遊戲中身價最高的並非韓國球星孫興慜、或是在現實中身價最高的日本翼鋒久保建英（轉會市場評為6000萬歐元），而是效力羅馬的伊朗前鋒阿斯蒙，價值12.5（即1250萬），而他被轉會市場評為10萬歐元；孫興慜緊隨其後，在遊戲價值12。

但「孫仔」仍是最受玩家歡迎的球員，獲玩家選用的比率達到68%；緊隨的是其隊友、拜仁慕尼黑中堅金玟哉，超過50%，第三名則是久保建英。孫興慜同時也是最多玩家的心水隊長，有44%玩家選他做隊長，第二高的是伊朗的泰尼米，有9%。

毫不意外地，孫興慜是最多人揀選的球員、也是最多玩家設為隊長的球員。（Getty Images）

定價方面，也出現不少有趣情況，例如後衛之中，金玟哉大概是同位球員中名氣最大的一位，但他的定價僅是5.5，與國足的張琳芃和香港隊的陳俊樂同價，而「樂仔」的位置被定為後衛，也跟亞洲盃的官方名單上定為「中場」不同。

陳俊樂被列為後衛。（香港足總）

中場身價最高的，不意外是日本中場三笘薰，達到10.5，惟此子有傷在身，在日本隊公布的訓練照片中也暫不見他的身影，不知何時才能復出。第二貴的中場有5人，當中包括南野拓實、越南中場阮光海、上屆世界盃射破阿根廷的沙特阿拉伯中場沙林艾達沙尼（Salem Al Dawsari）和馬來西亞老將的Afiq Fazail。令人意外的是，韓國翼鋒李剛仁只需8.5，與澳洲的積遜艾雲和國足的吳曦一樣。

同是中場但帶傷的日本「神童」久保建英只需7.5，與韓國中場鄭優營和列入中場的港隊前鋒潘沛軒同價，若能擺脫傷患也很抵買。

久保建英在現實中，是亞洲盃球員中，在足球網站轉會市場身價最高的球員，但在遊戲中頗「抵買」。（Getty Images）

與英超Fantasy一樣，前鋒球員屬4個位置中價錢最高，如前述，最貴是伊朗球星阿斯蒙，身價12.5，次高的價錢是12，包括孫興慜、上屆射入9球助卡塔爾奪冠的MVP阿摩斯阿里（Almoez Ali）和阿聯酋前鋒馬克賀治，效力波圖的伊朗前鋒泰尼米價值11.5，而韓國的狼隊前鋒黃喜燦價值10。中國隊前鋒武磊、韓國中鋒曹圭成和伊朗的查漢巴殊同為9.5。

港隊前鋒中，身價最高的是艾華頓（8.5），安永佳與米高則為7.5。