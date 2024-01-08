法國盃｜PSG狂數業餘兵輕鬆晉級　法媒：麥巴比今夏免費投皇馬

早前的法國超級盃後，巴黎聖日耳門球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）坦言未為去留作決定。數天後，PSG在法國盃狂數業餘球隊9：0輕鬆晉級，麥巴比貢獻其中3球，法媒卻爆料指，麥巴比將以自由身在今夏加盟皇家馬德里。



麥巴比連中三元，助巴黎聖日耳門輕鬆大炒業餘兵。（路透社）

法國盃首圈，法甲班霸巴黎聖日耳門作客第6級別的業餘球隊US Revel，面對實力差一大截的對手，主帥安歷基還是派出麥巴比﹑阿辛斯奧等主力應戰。毫無疑問，PSG當然是佔上風的一方，全場77%的控球率，高達29次攻門﹑18次中目標，當中一半轉化成入球。

戴上隊長臂章的麥巴比，今仗大演帽子戲法，高路梅安尼梅開二度，加上阿辛斯奧﹑干卡路（Goncalo Ramos）﹑尼杜亞（Cher Ndour）及對手的烏龍球，最終9球大勝業餘兵，輕鬆晉級。麥巴比的胞弟艾雲（Ethan Mbappé）今仗亦有後備入替，兩兄弟再度同場合作。

法國超級盃｜PSG兩球淨勝圖盧茲捧盃 麥巴比首開腔談去留

麥巴比年薪6億港元懷念買麵包日子 「願付很多錢換平凡人生」

麥巴比兄弟再度同場作賽。（路透社）

法媒：夏天自由身投皇馬 英媒唱反調

今夏約滿PSG的麥巴比，在上周中戰畢法國超級盃後，坦言未為去留作決定，但法國傳媒《Foot Mercato》爆料，這名法國隊長日前已經與西甲的皇家馬德里達成共識，即將在今夏以自由身加盟。

麥巴比的轉會劇目近年幾乎每個轉會窗都上演，尤其是近兩年，麥巴比突然與PSG續約的舉動，被指惹起皇馬的憤怒，而皇馬卻沒有放棄過簽入這名法國球星。

不過，英國《泰晤士報》卻傳出相反消息，指皇馬不停逼迫麥巴比簽下協議，並為此設下死線，令「麥總」感到不悅，更指他向友人表示：「皇馬不可以決定他的未來。」麥巴比現時尋求轉戰英超的可能性。