法國超級盃｜PSG兩球淨勝圖盧茲捧盃　麥巴比首開腔談去留

上季法甲冠軍巴黎聖日耳門與法國盃盟主圖盧茲爭奪法國超級盃殊榮，PSG憑李剛仁及基利安麥巴比上半場各建一功，兩球淨勝對手，第12度捧走法國超級盃。麥巴比與球會的合約至今季季尾屆滿，外界非常注視這名法國隊長的動向，他賽後開腔回應去留。



法國超級盃曾經傳出在泰國舉行，其後因為不同原因而拉倒，最終返回巴黎聖日耳門主場王子球場上演，與法國盃冠軍圖盧茲碰頭。

開賽不足3分鐘，韓國國腳李剛仁接應奧士文尼迪比利的傳中撞射入網，PSG有個好開始。圖盧茲隨後反撲，前鋒丹寧加窄角度勁射，當拿隆馬撲到再中柱。PSG大難不死，隨即再拉開比分，麥巴比以一敵三，接連擺脫對手後，禁區內快腳一射破網，44分鐘射成2：0。兩軍下半場未有改寫紀錄，巴黎以兩球擊敗圖盧茲，史上第12次捧走超級盃的殊榮。

PSG淨勝圖盧茲，第12次法國超級盃封王。（路透社）

近日與前女團APRIL成員李娜恩鬧出緋聞的李剛仁，今仗憑早段入球為球隊開紀錄，贏得加盟PSG以來的首個獎盃，同時獲選為今仗最佳球員，這名韓國國腳賽後直言在PSG學到很多，「與世界頂級的球員做隊友，對我很有幫助，我十分高興在PSG效力，我會努力向隊友們學習，同時盡全力協助球隊。」

繼去年9月的杭州亞運後，李剛仁即將暫別PSG，前往卡塔爾代表韓國隊，與孫興慜﹑黃喜燦等前輩衝擊亞洲冠軍。

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李剛仁為PSG攻入開紀錄的一球。（巴黎聖日耳門X截圖）

麥巴比首談去留

麥巴比與巴黎聖日耳門因合約事宜一度鬧翻，更被指留待合約結束後，將以自由身加盟皇家馬德里，他在開季前被剔除一隊名單，其後雙方達成共識，麥巴比重披PSG球衣。

這名法國球星2022年5月與PSG簽下一紙「2+1」的合約，換言之合約在今季季尾約滿，若他要留效PSG，就要啟動延長合約一年。麥巴比戰畢法國超級盃後，首度開腔談及這敏感話題，「正如今（2023年）夏與球隊主席達成的協議，無論我的決定如何，都會保護各方面的利益。在2022年，我在5月才知道自己的心意如何，若我有決定我會公布，球隊內沒有人對我的去向感興趣。」

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