英格蘭足總盃｜班福特No-Look窩利金球　球迷：那個男人回來了

對列斯聯球迷來說，班福特（Patrick Bamford）是一個讓他們又愛又恨的名字。

這名30歲的球員曾是隊中最出色前鋒，在英超一季攻入17球，也被喜愛他的球迷封為「Lord Bamford」；可另一方面，他在門前的把握力亦屢遭詬病，上季更連番失機，射走球隊護級希望，是球迷眼中的「超級敗家仔」，也因此收過極端球迷的恐嚇信。

不過，班福特在英格蘭足總盃第三圈，以一記世界波吐烏氣，驚艷一眾球迷。



班福特的世界波，讓隊友都大為吃驚。（Getty Images）

列斯聯降至英冠後，班福特受傷患困擾，今季上陣時間不多，一直是後備登場。在足總盃第三圈作客英甲彼德堡，班福特正選披甲，這名英格蘭射手不負眾望，47分鐘接應艾芬安柏度（Ethan Ampadu）的長傳，於禁區頂背向龍門用心口將皮球控高，當時背對龍門的他，在球不着地情況下，第一時間轉身「No Look」起腳抽射至遠柱掛網，助列斯聯將比數領先至2：0，加上艾芬安柏度的梅開二度，列斯聯以3球淨勝彼德堡晉級。

班福特盡展射手觸感，技驚四座，轟入世界波後，不僅數名隊友都臉帶驚訝，連對手亦掩着嘴巴難以置信。賽後列斯聯主帥法基（Daniel Farke）亦讚不絕口：「全世界都會稱讚這個入球世界級，沒有其他詞語可以形容它。」賽後班福特被記者問到生涯有沒有比這更出色的入球時，「Lord Bamford」亦笑着回答：「可能沒有。」

這也是班福特自去年1月後，首次在各項賽事中連續2場取得「士哥」，法基表示很高興看到他重拾狀態，為球隊作出貢獻。

如果在球場上看到隊友這樣入球，相信大家都會有同樣反應。（列斯聯X）

彼德堡主帥戴倫費格遜（Darren Ferguson）也對這記金球口服心服：「如果你沒看這場比賽，單看賽果就像很典型的英冠球隊輕鬆淘汰英甲球隊，但事實上不是這樣。如果因為班福特這記入球而落敗，你只能舉起雙手慨嘆，不過我們不應失第1和第3球。」

班福特入球後，不僅是隊友，連對手亦驚訝地掩着嘴。（X影片截圖）

球迷抵死留言：新髮型很有效

儘管今輪足總盃有曼城中場大將奇雲迪布尼復出，還有阿仙奴大戰利物浦，不過班福特這記金球，在社交媒體X（前稱Twitter）上亦成為網民熱議，入球影片觀看次數目前已獲接近800萬，讓足總盃官方帳號一貼再貼，還提供多角度全方位重溫。

當班福特攻入世界波後，不少球迷都驚呼：「那個班福特回來了」。不少網民表示，這記入球能入選今屆普斯卡斯獎，更是今屆足總盃目前最精彩入球，亦有球迷抵死地留言：「他看起來終於不像一個IT顧問了，新髮型很有效！」、「這是不是他近3年第一次射門中龍？」、「我在想他是不是還在電話上不斷看這個入球？我敢打賭他到現在還在看！」、「我還是無法相信」。