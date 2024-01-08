足球｜前廣州恆大足球董事被捕　任內曾締中超七連霸及兩亞冠王朝

恆大集團旗下恆大汽車周一（8日）在港交所公布，執行董事劉永灼「因涉嫌違法犯罪，已被依法刑事拘留」。

劉永灼曾在2010年代一手締造廣州恆大（現稱廣州隊）王朝，帶領球會取得中超7連冠、以及2奪亞冠盃的佳績。



廣州恆大在劉永灼帶領下，曾稱霸中超聯賽及贏得2次亞冠盃。（新華社）

中超的金元時代曾經像如今的沙特聯賽一樣，是不少球星的「掘金好去處」。說到當年的中超，便不得不提霸主恆大。

這支廣州球隊現時以「廣州隊」名義在中甲作賽，實際上恆大集團剛在2010年入主時，他們還在中甲。劉永灼該年任職球會董事長，並帶領球隊提前3輪升上中超。

「衝超」成功後，恆大在轉會市場上大灑金錢，首創升班馬奪中超冠軍神話。此後恆大連續7屆聯賽奪冠、以及2013及2015年的兩屆亞冠盃冠軍，也都是在劉永灼擔任董事長期間取得的成績。

劉永灼曾一手締造恆大王朝。（微博圖片）

他擔任董事長期間，恆大羅致過不少知名外援，包括荷西保連奴（Paulinho）及孔卡（Darío Conca）等；一眾國家隊級別名將如鄭智、張琳芃、馮瀟霆等，也都是他在任期間加盟恆大。

劉永灼被捕的新聞一被公布，便迅速登上微博熱搜榜。這名字為網民所熟知，其中一個主要原因，是他在2016年足協盃冠軍慶功宴上的霸氣發言：「在國內的冠軍、恆大要的冠軍！我不給你！你就不能搶！」

劉永灼當年這番霸氣發言曾「火出圈」。（微博影片截圖）

相關影片（微博）

不過該場比賽被不少國內球迷稱為「黑哨」，因此網民對此紛紛表示「大快人心」、「你的刑期别人也不能搶」、「你的牢飯没人跟你搶」、「報應來了」、「不是背後有人，哪有這麼大的口氣」。

納比亦是恆大輝煌時期的主帥之一。（新華社）

網民：趕不上紀錄片了

近年中國足球適逢「反腐風暴」，國足前主帥李鐵、前中國足協主席陳戊源等大人物相繼入獄，更在最近被拍成紀錄片。

《鳳凰網》、《足球報》等內媒報道，國足近期在多哈除正常備戰亞洲盃外，還會集體觀看反腐紀錄片。報道指此舉是為了起警示作用，並讓國足認識到自身責任與重擔。有內地網民笑稱：「都是熟人，實在是狠有教育意義」、「腿都嚇軟了還怎麼踢？」

內媒報道指，國足在多哈將會集體觀看反腐紀錄片。（微博圖片）

劉永灼被捕後，亦有網民笑言：「現在進去，趕不上今晚的紀錄片了」；同時也有人認可他在位時的足球成就：「劉永灼做足球領域負責人的時候，俱樂部確實取得了中國足球從未有過的高度，兩次登頂亞冠冠軍」、「劉永灼做恒大足球話事人時，恒大足球的確厲害。他走了就不行了」。