女足｜陳頌文外借英甲成首名港人登場　球會以繁體中文發文歡迎

香港女子足球員陳頌文（Karri）早年移居英國後繼續足球生涯，她今季由史篤城轉投布力般流浪，Karri被球會外借至英格蘭第三級別的英甲球會夏利法斯城（Halifax Town FC），並隨即取得上陣機會，作客鬥紐卡素一仗後備入替，成為在英甲首名亮相的香港球員，球會更有誠意地以繁體中文發文，歡迎Karri的加盟。



18歲的陳頌文移居英國後，繼續追逐足球夢，早前效力史篤城的Karri，曾經當選最受歡迎球員，今季轉投布力般流浪的U21梯隊。布力般把陳頌文外借，讓她吸引更多經驗，這名港產女將在冬季轉會窗轉投夏利法斯城，這間位於約克郡的球會正在角逐英格蘭第三級別的女子英甲。

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陳頌文外借至英格蘭第三級別的夏利法斯城。（Facebook截圖）

夏利法斯城日前宣布，這名前港隊成員由布力般加盟，效力至今季結束。陳頌文加盟後首戰，即遇上榜首的紐卡素，Karri先被列為後備。陳頌文61分鐘後備入替，成為史上首名香港球員在女子英甲登場，可惜夏利法斯城最終慘吞紐卡素7隻光蛋。

陳頌文在61分鐘後備入替，首度在英甲登場。（影片截圖）

完場後，夏利法斯城在社交網站發文，歡迎陳頌文加盟，並有誠意地配上繁體中文「陳頌文，歡迎來到Halifax」，發文至今已獲得4400個讚好，除了為Karri打氣外，當中不乏留言讚揚夏利法斯城的誠意。