20歲香港少年登南極最高峰創紀錄　曾朗傑7年攀山旅程滿載感恩

20歲的香港少年攀山家曾朗傑（Bob）在1月6日登上南極洲的文森峰（Vinson Massif），成為最年輕完成攀登七大洲最高峰的香港人。

比起其他高峰，雖然文森峰的攀升及距離較短，但曾朗傑表示體能要求都很高，寒冷的天氣也是挑戰，負重爬上又長又斜的雪坡十分辛苦。對於完成目標，他非常感恩，多謝身邊人的支持，讓他過來7年可以一直做自己喜歡的事–爬山。



曾朗傑登上南極最高峰文森峰，完成七大洲最高峰。（登山達人Facebook）

在1月8日，曾朗傑由文森峰的大本營坐小型飛機返到Union Glacier，接通到互聯網，接受簡單的短訊錄音訪問。他說：「最困難是體能。雖然這座山相對矮，但對體能要求都相當高。天氣也是挑戰，這是七大洲高峰之中，數一數二天氣寒冷。負重方面雖然不及北美洲迪納利山那麼辛苦，但你都要揹上所有裝備及拖兜。」

20歲曾朗傑登上南極文森峰 創最年輕香港人紀錄征服七大洲最高峰

曾朗傑搭小型飛機由文森峰的登山大本營回到Union Glacier。（受訪者提供）

南極洲最高峰文森峰海拔高4892米。曾朗傑整趟旅程超過兩周，大部分是交通及等待的時間。在英國留學的曾朗傑先要飛到智利，然後由智利飛到南極的Union Glacier。他說：「全部探險家、科學家、攀山家都在那裏集合，再等多幾日，好似1月4日轉機入去南極（文森峰的）base camp。」

曾朗傑續說：「比較七大洲最高峰，南極最高峰的爬山時間是較短的，因為距離相對短，整個行程得3個camp（base camp、low camp及high camp），之後就攻頂。攀登時間就視乎想做幾耐高度適應。」

曾朗傑攀登南極洲最高峰文森峰。（受訪者提供）

曾朗傑記得由low camp上high camp的一段路最辛苦，他說：「要上一堵headwall，『唔講得笑』，一來斜，二來都幾長。」

曾朗傑表示爬這堵雪坡最辛苦，斜度至少約有50度。（受訪者提供）

「好好運氣，1月6日天氣很好，下午5時多登上山頂，影了幾張相就落山，整個攻頂來回時間大約10個小時多。」曾朗傑在1月6日下午5時25分登上文森峰頂，完成攀登七大洲最高峰。

曾朗傑在登山途中自拍。（受訪者提供）

他表示最難忘是在攀山過程中認識到不同的人，尤其在Union Glacier，那裏不但有來自各地的攀山家，還有科研人員。他說：「登山最好的地方是，認識到不同的人，識到一些『真係好堅』的人。」

在攀山家父親曾志成幫助下，曾朗傑由13歲起開始攀登七大洲最高峰的旅程，由非洲最高峰吉力馬札羅山開始，至今年的文森峰圓滿完成。他說：「最開心不是20歲做到，而是純粹完成到這個目標。」他與曾志成亦成為首對完成七大洲最高峰的香港父子。

曾朗傑在茫茫白雪中前進。（受訪者提供）

「我跟爸爸還有身邊支持我們的人，一直花了7年多去完成這個計劃。任何事花那麼長時間，而你終於完成得到，這份成就感是很難去形容的。」

攀登之前6座七大洲最高峰時，曾朗傑都是與曾志成同行，而今次則沒有父親陪伴。他說：「沒有John（曾志成），沒有直接大分別。就算有John同行，他都不會幫到我做所有事，爬山始終要靠自己。我這一年多兩年獨自在英國居住，習慣自己一個，但當然如果他可以一起攻頂就會更加開心。」

「很開心及感恩，過去7年可以不停地去做自己喜歡的事，即是爬山。除了完成學業入到大學，我還做到自己喜歡的事，真的很感恩，我都不知有其他形容詞，總之thankful。」