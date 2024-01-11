F1｜哈斯車隊開季前換領隊　日本工程師小松禮雄升職掌舵

看過Netflix的《F1：極速求生》（Formula 1: Drive to Survive，簡稱DTS），相信對哈斯車隊領隊史坦拿（Guenther Steiner）不會陌生，他毫不保留的性格，曾經爆出不少金句，不過新一年就不再看到他的身影。

哈斯車隊（Haas）宣布不與領隊史坦拿續約，即時離任，由隊中的日本籍首席工程師小松禮雄擔任新領隊，亦是F1史上首名日籍的車隊領隊。



史坦拿是Netflix紀錄片的寵兒。（資料圖片／Getty Images）

縱然史坦拿在DTS中，表現十分搶鏡，不會因為有鏡頭而避忌，不時爆粗盡顯真性情，可惜他的正職還是一名車隊領隊，需要為車隊的成績而負責。自哈斯車隊2016年加入F1，史坦拿早在2014年已經帶領這支美國車隊，2018年更創下車隊史上最佳成績，車隊總成績錄得第5位，但近年戰績欠佳，上年全季只得12分，在10隊車隊中敬陪末席。

哈斯車隊近年戰績欠佳，史坦拿不獲續約。（資料圖片／Getty Images）

哈斯車隊在香港時間周四（11日）深夜公布，史坦拿不獲續約，即時離任車隊領隊一職，車隊班主哈斯（Gene Haas）在聲明中當然有風度地感激史坦拿過去10年為哈斯的貢獻，同時道出這名意大利人的「死因」，直言：「我們要改善在賽道上的成績。」

兩名哈斯車手亦先後發文，向史坦拿致意。麥奴臣（Kevin Magnussen）感激對方在2022年把他帶回F1，直言這段旅程充滿挑戰性及樂趣；侯根保（Nico Hulkenburg）同樣感激史坦拿，讓他再有機會出戰F1，並稱讚對方擁有極好的性格。

小松禮雄（右）接過史坦拿的職務，新賽季成為哈斯車隊的領隊。（資料圖片／Getty Images）

哈斯車隊宣布，由日籍工程師小松禮雄走馬上任，接任車隊領隊一職，亦是F1史上首名日本人率領一支車隊。小松在聲明中感激班主哈斯的賞識，對新賽季甚感興奮，希望率領車隊有更好成績，在場上更有競爭力。

47歲的小松禮雄在F1打滾多年，2003年加入英美車隊（British American Racing），其後轉投雷諾，曾經是哥桑的比賽工程師，兩人建立良好的關係。小松2016年再度轉工，加盟當年是新車隊的哈斯，繼去年升職成為車隊首席工程師後，如今生涯更進一步。由掌管賽場上的戰術，到整支車隊的運作，無疑是對小松禮雄的一大挑戰。