F1｜咸美頓被紅牛領隊爆主動傾合作　立即否認：我哋好耐無聯絡過

紅牛車手佩雷斯今季低於預期，關於「大牛」換人的傳聞不絕，就算紅牛高層開腔，表示信任這名墨西哥車手，依然無法釋除疑慮，外界還是傳過不停，列卡度﹑諾里斯，甚至是艾朗素的名字也與紅牛扯上關係。

不經不覺，今個周末是煞科戰阿布扎比站，至少佩雷斯今季安然度過，誰人是韋斯達賓的來季拍檔，依然是焦點所在。紅牛領隊漢拿（Christian Horner）向英國《每日郵報》透露，咸美頓（Lewis Hamilton，又譯漢米爾頓）在續約平治前，曾與平治及法拉利會面，「咸爵爺」直言他是子虛烏有。



佩雷斯的紅牛車手位置一直被受壓力。（Getty Images）

自季初後，佩雷斯（Sergio Perez）的戰績就被隊友韋斯達賓拋離，隨即引來不少換人的謠言，紅牛兩大高層最近不約而同力撐「溫柔哥」，強調將與佩雷斯合作直至合約結束。

本周末將在阿布扎比上演今季最後一站，紅牛領隊漢拿早前接受英國《每日郵報》訪問時爆料，「多年來我們曾經與咸美頓接觸，最近一次是在今年初，他主動與我們接觸，談及會否合作的事宜。」但漢拿直言，認為咸美頓與韋斯達賓不能共事，並對現時的陣容感滿意，而這名英國7屆世界冠軍亦曾與法拉利見面。

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漢拿（右）早前透露，咸美頓近期主動聯絡他們。（資料圖片／Getty Images）

漢拿「自製花生」，咸美頓在阿布扎比站前斷然否定，「我沒有與基斯甸（漢拿）及其團隊接觸，我的團隊都沒有（接觸過）。我與基斯甸本人已有好有一段時間沒有聯絡，他在今年初聯絡過我，他傳簡訊到我的舊電話，希望在年底相約見面，我隔一段時間才以新電話回覆他。」

打滾江湖多年的咸美頓，似乎都知道漢拿的意圖，他未有直接回應，並說：「希望你一切安好，恭喜你上季的突出成績，希望盡快有一架與你們競爭的戰車。」以上一切，咸美頓亦有向領隊禾夫（Toto Wolff）備案，以免產生任何誤會。

咸美頓直接否認主動與漢拿接觸，反而對方曾經找他。（資料圖片／Getty Images）

咸美頓與韋斯達賓同屬世界冠軍級車手，對於合作，「咸爵爺」同樣沒有直接回應，「我比較希望在同一架戰車（平治）與韋斯達賓交手，我都認為他不想我做他隊友。」是真是假，就只得漢拿與咸美頓才知道。

另一名冠軍級車手艾朗素（Fernando Alonso）都曾捲入這場討論，他馬上澄清傳聞更有點脾氣，「這只是普通的傳言，但我不接受，我一直都十分尊重所有專業的記者，今次明顯就是不在這圈子的人造謠，來開玩笑及增加粉絲，我肯定胡亂造謠會有後果。」