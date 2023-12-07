F1｜國際汽聯徹查禾夫夫婦涉利益衝突風波　車隊聯合澄清無篤灰

國際汽車聯會（FIA）日前突然發聲明，指正在調查「一名車隊領隊從FOM（Formula One Management） 員工獲得內部消息」。縱然聲明中沒有開名，但明顯是指向平治領隊禾夫（Toto Wolff）與現任「F1學院」總經理的妻子蘇絲（Susie Wolff）。

蘇絲透過社交網站發文，指調查是對於她個人誠信的一大冒犯，而平治以外9支車隊澄清沒有「篤灰」。



禾夫夫婦。（資料圖片／Getty Images）

國際汽聯周二（5日）發聲明，「FIA從媒體中留意到，一名車隊領隊從FOM人員中獲取部分機密資料，而我們正在調查此事。」即使沒有指名道姓，外界似乎心裏有數，正是禾夫夫婦。

禾夫是平治車隊領隊，而妻子蘇絲是現任F1女子系列賽﹑「F1學院」（F1 Academy）的總經理，兩人疑有利益衝突，二人的夫妻關係卻變成被徹查的主要原因。無故被僱主調查，蘇絲透過社交網站呼冤。

「我對指控感到十分侮辱，是對我誠信的一大冒犯，我強烈地反對以上所有指控。」蘇絲文中提及，作為一名在車壇工作多年的女性，她克服過不少挑戰，如今這些指控似乎出自「恐嚇及排斥女性的行為」，而注視她的夫妻關係，而非她的工作能力。

平治車隊亦以聲明回應指控，表示從未從FIA得知此事，對FIA突然調查感到驚訝，同時否認一切有關車隊領隊（禾夫）的指控。

賽車雜誌《BusinessF1》引述消息人士指，有車隊領隊向FIA投訴，指禾夫夫婦懷疑互通機密資料。《BusinessF1》表示曾向不同的車隊領隊查問，領隊們紛紛表示，禾夫曾透露一些他從FOM事先知道的消息，《BusinessF1》指就如禾夫在上年新加坡站透露紅牛稍微超出資金上限（Budget Cap），當時紅牛車隊都未知有這件事。

有車隊領隊向《BusinessF1》表明，禾夫的行為是違規的，「我認為是不合法，這顯然是大量的利益衝突，以及是非常不道德的行為。」

（Getty Images）

雖然《BusinessF1》的報道可信度成疑，但FIA方面還是進行調查，而平治以外9支車隊發表聯合聲明，澄清沒有就此事向FIA方面投訴，並十分支持「F1學院」及蘇絲的工作。

與禾夫針鋒相對的紅牛車隊領隊漢拿（Christian Horner），同樣澄清沒有作出任何相關投訴，「就算我與禾夫在場上是敵人，但我們沒有向FIA提出任何對蘇絲﹑禾夫及平治的投訴。我們與蘇絲緊密合作，而我相信大部分人看到（調查）聲明時都感到震驚。」