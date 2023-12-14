施丹獲贈5號頭盔兼騷車技　與Alpine車手鬥小型賽車慘遭追撞

每當曼聯陷入低潮，施丹（Zinedine Zidane）的名字老是與紅魔鬼扯上關係，這名法國球王今次出現，卻與足球無關。施丹日前現身馬德里，以F1 Alpine車隊的大使身份出席活動，與兩名法國車手加斯利及奧干參觀皇馬的班拿貝球場，其後戴上頭盔「鍊車」。



Alpine車隊以全法國車手組合﹑加斯利（Pierre Gasly）及奧干（Esteban Ocon）出戰今年的F1（一級方程式）賽事，最終車隊以全年第6名完成賽季。

Alpine車隊日前在馬德里舉行活動，除了兩名法國車手出席外，年初出任車隊大使的法國球王施丹亦驚喜現身，與一眾Alpine旗下的車手影全家福。施丹與兩名法國同鄉相同歡，他更獲贈一個白色頭盔，印有他當年在皇馬的球衣號碼5號，他亦隨即試戴，奧干更貼心地為施丹調整。

F1｜施丹正式加盟「法國國家隊」 Alpine全法陣容車手關係成焦點

施丹與一眾Alpine旗下車手影大合照。（Alpine X截圖）

施丹帶領Alpine一行人參觀班拿貝，並在小型球場輕舒腳頭，其後即有機會戴上頭盔，事關他與兩名現役車手鬥小型賽車。難得與球王「鍊車」，兩名Alpine車手不忘與施丹自拍，但當他們落場後，連球王都「無面俾」。施丹入彎時速度減慢，尾隨的奧干收掣不及，撞中施丹戰車的尾部，球王的戰車隨即向前衝，整個人都「Chok一Chok」，幸好未有撞向圍欄，繼續行走，在場的「花生友」隨即嘩聲四起。

大不敬的奧干其後笑言是無心之失，是小型戰車不受控制，奧干說：「我當然不是有心，就算有心都不會撞他（施丹）。」施丹的駕駛能力獲得現役車手讚賞，加斯利表示無法想像與施丹在賽車場交手，「如果有人在我小時候跟我說，有機會與施丹鬥車，我一定不會相信，這個感覺很夢幻。他（施丹）很出色，明顯不是第一次賽車。」