F1｜紅牛二哥由爭標跌落低潮　佩雷斯的自白　保持初心堅拒放棄

F1（一級方程式）今年戰畢前四站後，兩名紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen，又譯：韋斯塔本）與佩雷斯（Sergio Perez）分庭抗禮，分別贏得兩個分站，佩雷斯落後隊友8分，想不到這是他與總冠軍的最近距離。

沙特阿拉伯與阿塞拜疆站後，佩雷斯今季餘下分站皆未能再勝出，他的氣勢急轉直下，餘下賽季苦苦掙扎，更在卡塔爾經歷生涯最差的比賽周末，但33歲的他未有想過就此放棄。



紅牛的RB19戰車在今年超班，經過季初頭4站後，韋斯達賓及佩雷斯各贏兩站，佩雷斯只是落後隊友8分，當時車迷們或許有一絲錯覺，「話唔定有紅牛內訌睇」。

佩雷斯阿塞拜疆站奪冠後，在邁亞密站同樣排頭位，以為可以延續強勢，可惜被排第9起步的韋斯達賓輕鬆從後奪得冠軍，佩雷斯的走勢自始變得不一樣。

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佩雷斯贏得阿塞拜疆站後，是全年最接近總冠軍的一刻。（資料圖片／Getty Images）

佩雷斯隨後的表現彷彿「中邪」一樣，自摩納哥站起連續5站不入第三節排位，遑論與韋斯達賓較量，連頒獎台也只上得一站，反觀「韋少」則全數奪冠，說好的紅牛內鬥想不到在短短5站後就已落幕。

世界冠軍看來無望，佩雷斯連自己在紅牛的位置都要擔心，當列卡度（Daniel Ricciardo）回歸紅牛體系後，就算紅牛高層已經開腔，表明力撐佩雷斯留隊，外界對於佩雷斯的位置即將被取代的謠言還是傳過不停。紅牛高層沒有食言，「溫柔哥」保得住位置，最終力保全年總亞軍，至少明年也將駕駛紅牛戰車。

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謠言滿天飛，佩雷斯依然保住紅牛的位置。（資料圖片／Getty Images）

卡塔爾站經歷「生涯最差」

經歷高開低收的2023年後，佩雷斯向賽車網站《Motorsport.com》透露，在今年經歷過生涯最差的一個分站，「卡塔爾站是我記憶所及最差一站，甚至是生涯最差一站。」佩雷斯在衝刺賽炒車，正賽需要在維修站起步，其後3度因超出賽道限制（Track Limit）而被罰15秒，幾經辛苦取得第10位，落後冠軍的韋斯達賓80秒。

兩人駕駛同一戰車，卻竟相差逾1分鐘，賽後佩雷斯察覺有點不妥，「我無可能差到咁，我唔可以繼續咁樣落去。」佩雷斯其後隨即返回車隊在英國的總部，連續3日在模擬器訓練，並與工程師們探討究竟是什麼部分出了錯。

面對各種挫敗，年屆33歲的佩雷斯大可以放棄一切，果斷離場，遠離所有苦痛及壓力，「溫柔哥」承認離開是最好的方法，但他沒有這樣做，「我不是這種人，而退役從來都不是選項。」佩雷斯堅持下去，說到底，也是對賽車的熱愛。

佩雷斯面對各種抨擊依然堅持下去，全因對賽車的熱愛。（Getty Images）

面對抨擊仍不放棄 「我依然深愛賽車」

「我不是推卸責任的那種人，成績好壞是我的責任，我會盡一切可能來改變，而我賽車的初心是為快樂，今年有些比賽周末確實是很艱難，但我依然深愛賽車，所以無論列卡度返回紅牛體系，我仍然是專注在自己身上，如何好好享受在賽道每分每秒，同時理解到，作為紅牛車手就要應付這些壓力。」

佩雷斯學會與壓力同行，在賽季末段決定豁出去，在主場的墨西哥站，雖然他在開賽第一隻彎已經與陸克萊相撞退賽，但他沒有後悔，「如果我在爭奪總冠軍，我不會如此進取，但當你是爭奪總亞軍時，就是另一個故事。」

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2023年，論成績來說，佩雷斯難言合格，但他的得着，或比以往更多，「低潮期是不斷的學習，我今季學會如何扭轉局面，並學懂如何令低潮期變得有意義。」