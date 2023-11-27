F1．阿布札比站｜陸克萊扭盡六壬　法拉利不敵平治失落車隊總亞軍

133570公里，是今年F1（一級方程式）全季的總飛行里數，終於來到全年最後一站阿布札比。法拉利與平治仍然為車隊總亞軍而努力，以為今站與紅牛無關，但紅牛的佩雷斯還是左右大局，法拉利的陸克萊更出動讓位，最終還是不敵平治，失落全年總亞軍。



F1漫長賽季終於結束了。（Getty Images）

F1今個賽季原定有破紀錄的24個分站，但中國站與伊莫娜站因不同原因未能上演，與上季一樣舉行22場賽事，但全年接近9個月馬不停蹄地穿州過省，就像上星期剛戰畢拉斯維加斯站，今周即赴中東，對車手及車隊工作人員的負荷甚大。

F1阿布札比站｜韋斯達賓再奪頭位 賽程太地獄車手直言吃不消

陸克萊在阿布札比站取得次席，對車隊爭奪總亞軍甚有幫助。（Getty Images）

F1來到阿布札比的煞科戰，唯一看點落在平治與法拉利的車隊總亞軍之爭，亦是關乎相差約900萬美元的獎金（編按：預計亞軍獎金為1.31億美元；季軍則獲1.22億美元）。兩隊今站前平治領先法拉利4分，在阿布札比絕對有機會扭轉形勢，兩軍巧合地只得一架戰車在前10，咸美頓與辛斯分別排第11及第16。

排次席的陸克萊與排第4的佐治羅素直接競爭，「陸仔」開賽早段曾經壓過韋斯達賓取得領先，其後重返第2；佐治羅素起步時被同鄉諾里斯爬頭，其後幾經辛苦在場上超越皮亞斯特利，加上諾里斯在換胎時失誤，羅素仍然落後。直至末段，陸克萊保持次席，羅素緊隨其後，排第9的辛斯亦在咸美頓的前方，若以這戰果衝線，法拉利將會反壓平治取得總亞軍。

陸克萊甫起步一度超越韋斯達賓。（F1 X截圖）

第48圈，紅牛的佩雷斯出動「搞局」，超越諾里斯時發生碰撞，被賽會罰5秒，亦是今站轉捩點。辛斯在23圈換上硬胎後，一直等待安全車出動，他就可以獲得「免費換胎」（編按：在較慢車速換胎保護位置）的機會，可惜他的如意算盤打不響，等到最後一個圈進入維修站，未能完賽。

佩雷斯趕過羅素，夾在他與陸克萊的中間，但這名紅牛車手需要加5秒，羅素將升上第3位，加上排第9位的咸美頓，就算陸克萊以次名衝線都無法助車隊反勝。

佩雷斯爬頭時與諾里斯發生碰撞，其後被罰5秒。（F1 X截圖）

非常時期要用非常手段，陸克萊總不能坐以待斃，末段不斷向車隊查問佩雷斯與羅素的距離，事關他在盤算能否借助佩雷斯來取得總亞軍，「如果他們（佩雷斯與羅素）的差距少於5秒，我可以給他（佩雷斯）破風，並在最後路段爬頭。」

只要佩雷斯與羅素相差5秒外，就算在加罰後也可在羅素前完成，取得第3名，法拉利與平治將一同取得406分，因為法拉利曾贏得分站冠軍而壓過平治，可惜如意算盤打不響，佩雷斯未能拉開5秒的距離，結果羅素取得季軍。平治最終以409分﹑3分之差力克法拉利，奪得車隊全年總亞軍。

即使陸克萊在風馳電掣，他亦有腦力運算如何擊敗平治，最終仍然未能取得總亞軍是十分可惜，「如果可以的話，我當然想贏得冠軍，但我們戰車欠缺一些速度，而我的目標就是打倒平治，而我用盡千方百計都無法取勝。」佩雷斯前方未能拉開，陸克萊亦可以刻意減速，嘗試阻擋羅素做快圈，但他沒有這樣做，羅素都盛讚對方有風度。

即使陸克萊登上頒獎台，但車隊仍然失落總亞軍，難免有點酸溜溜。（路透社）

紅牛成大贏家差一站造就完美賽季

紅牛以壓倒性優勢贏得今年的車手及車隊總冠軍，全年22個分站，其中19個由韋斯達賓贏得，無論在分數及分站冠軍亦打破紀錄，隊友佩雷斯則贏得兩站，而紅牛的全勝紀錄卻被法拉利的辛斯打斷，這名法拉利車手在新加坡站奪冠，成功打破紅牛壟斷。

韋斯達賓今年贏得19個分站冠軍，打破紀錄。（Getty Images）