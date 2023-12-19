港足與日清合作推限量版杯麵薯片　亞洲盃參賽球員獲特別津貼

足總周二（19日）公布，日清食品成為香港足球代表隊「獨家食品夥伴」及官方贊助商，支持球隊參加明年1月中在卡塔爾舉辦的亞洲盃決賽周，與及2026世界盃暨2027亞洲盃外圍賽。



為提升港隊在出戰亞洲盃期間的關注度，日清將推出印有港足主教練安達臣跟港隊成員肖像的湖池屋薯片，而受港人歡迎的合味道海鮮味及香辣海鮮味杯麵，就印有主力葉鴻輝、安永佳、黃威及孫銘謙的肖像。

這些限量版杯麵將於明年1月12日起在各大超市及便利店發售；限量版薯片就於明年1月5日起率先於指定超市有售。

日清食品成為港足「獨家食品夥伴」及官方贊助商。（袁志浩攝）

日清推出港隊限量版杯麵及薯片。（袁志浩攝）

日清贊助亞洲盃球員「特別津貼」 足總考慮另設獎金

日清亦將贊助足總一定金額，用作本地足球發展，及向出戰亞洲盃決賽周的最終23名球員派發「特別津貼」，惟足總指因今次合作涉及商業資助，未有透露實際贊助額。

足總主席霍啟山表示，今次合作證明香港足球有價值，並希望這是本地波產業化的開始。「亞洲盃不是人人都能到現場參加，希望今之合作可增加球迷體驗，透過平民產品令更多人認識、關注港隊。」霍啟山稱足總亦正考慮為港隊成員設亞洲盃獎金，認為可以鼓勵對方，並給予肯定，「想法一定有，我們本身也有機制，做到就做。」

足總主席霍啟山。（袁志浩攝）

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆則表示，港隊重返亞洲盃決賽周對本地球員及香港體育事業發展都有重大意義，「日清食品將對本地體壇的支持擴展至港隊，希望將足球及體育活動普及化，透過飲食和運動在香港推廣健康生活模式。」他希望港隊能在亞洲盃爭取勝仗，同時好好享受其公司的杯麵跟薯片。

有份出席活動、在香港及內地都有一定人氣的前鋒安永佳就指，看見自己被印在著名的產品上，有種陌生感，「很特別，也是我的榮幸。港隊這兩年創造了歷史、有好成績，希望未來有更多這類型的贊助。」

港足前鋒安永佳。（袁志浩攝）

美斯訪港「港隊」陣容有待落實 料U23代表隊戰省港盃

另外，球王美斯明年2月4日將訪港對「香港隊」，霍啟山表示，足總以亞洲盃為優先考慮，「港隊」人腳會視乎港足在決賽周的成績，再由主教練落實球員名單，「希望用較好的球員，讓球迷有好的體驗。」至於明年1月底至2月初舉辦的省港盃，足總則傾以香港23歲或以下代表隊應戰，但仍有待落實，「始終港隊在亞運有好成績，我們想從多方面推動香港足球。」