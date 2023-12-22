蘇亞雷斯勢投國際邁亞密　隨時與老拍檔美斯聚首香港｜轉會熱話

據有「轉會達人」之稱的意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）報道，烏拉圭球星蘇亞雷斯，即將加盟美職聯（MLS）球隊國際邁亞密，與一眾舊隊友重逢。



據報道，蘇亞雷斯已經與國際邁亞密在一個月前達成口頭協議，雙方將簽約1年，合約中還包括延長選項，可以再續約多1年。若順利加盟國際邁亞密，蘇亞雷斯將與巴塞隆拿幾名舊隊友美斯、布斯基斯和佐迪艾巴重聚。

蘇亞雷斯替甘美奧出場53次，全部均是正選登場，貢獻26球12助攻。 (Getty Images)

蘇亞雷斯於2014年夏季加盟西甲豪門巴塞隆拿，曾與上述幾名老友並肩作戰6年，一齊幫助巴塞取得1次歐聯冠軍、5次西甲冠軍、4次國王盃冠軍。蘇亞雷斯自今年1月加盟巴西球會甘美奧後，替球隊出場53次，而且全部均是正選登場，貢獻26球12助攻。

蘇亞雷斯與美斯曾在西甲巴塞隆拿合作達6年之久。(Getty Images)

假如蘇亞雷斯落實加盟，或許會隨隊在明年2月4日訪港，與香港隊作賽，屆時香港球迷可謂大飽眼福。美斯效力的美職聯球隊國際邁亞密較早前已公布，將在1月先訪沙特，踢兩場利雅特賽季盃，1月29日先對希拉爾，2月1日則對艾納斯。之後，國際邁亞密及美斯就啟程來港，屆時將在2月3日於大球場操練，到2月4日踢表演賽。比賽門票早前經公開發售時已火速售罄。