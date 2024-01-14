行山｜烏蛟騰起步登416米吊燈籠 賞印洲塘風光打卡梅子林村壁畫
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
周末天色不錯，趁有空小組開線遊吊燈籠。
（出發日期：2023年11月18日）
早上9時搭的士入烏蛟騰，整理行裝後入村路經九擔租至梅花椿，上行犁頭石方向，前行一段由警告牌轉入林路經南脊上攀海拔416米高吊燈籠，在頂上拍照後向東行少段，再入北脊下蛤塘，下山路較直及尾段有點模糊，跟住地圖方向走便可。沿林走出蛤塘村，村民用圍欄將路圍住，要跨過圍欄才接回村路，村內好熱鬧，有客人在用餐，在大門口拍張照算了，沿村路走到梅子林村大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，入烏蛟騰經九擔租至梅花椿，犁頭石方向入林路上吊燈籠、蛤塘村、梅子林村👇👇👇
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蛤塘、梅子林位於新界東北，近年被活及復村計劃，梅子林村更由民居改建成故事館及畫上不少壁畫，令村內生色不少。休後續走村古道上分水凹，再上行經亞媽笏返回烏蛟騰搭小巴回大埔墟下午茶，今日走約10公里，約6小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，梅子林村壁畫及故事館，續走村古道上分水凹，上行經亞媽笏返回烏蛟騰👇👇👇
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