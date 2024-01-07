西貢行山｜飛鵝山百花林探楊太君之墓　走挑戰級路線往蠔涌落山

百花林是九龍飛鵝山的一個地方，位置上屬馬鞍山郊野公園範圍內，其著名景點是中華民國國父孫中山先生的母親——楊太君夫人的墓地。楊氏生於清道光八年，卒於宣統三年，病逝時居於香港九龍東頭村。飛鵝山墓地於1910年建成，墓地呈環形，前面有麻石大平台，在墓旁建一座涼亭供遊人休息。涼亭上有字句「國父孫中山先生天下為公 合什敬禮」和孫中山畫像。

***此路線必須與有行山經驗陪同才可前行***

距離：4.4 公里；Google時間：1小時7分鐘



乘九巴88/ 91/ 92號在「德望學校」下車，接上「飛鵝山道」方向往上行。不久會看見「飛鵝山」的石碑，其後若不參觀孫中山母親之墓，可在「百花林路」的路牌往右走，否則便繼續行飛鵝山道。留意右方清晰寫著「百花林，由此進入」的石碑。樓梯兩旁都是墓地，因此不便拍攝，只需留意左方便看見孫中山母親之墓。小休後繼續往下走，到達出口按指示牌往「蠔涌」行。沿路均有清晰指示往「蠔涌」。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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走到大馬路會看見一座涼亭，此處為重要分支，從涼亭進入挑戰級路線或選左方大路由「大藍湖路」接上往「蠔涌」的路段。正式進入絲帶路，初段仍可見「路線」。及後需要在草堆上行走。早前打九號及十號風球令很多大樹半臥在地上。由於沒有明顯路線痕跡，因此需按GoogleMap調整前行方向。由進入涼亭至走進正常大路需要一小時。抵達大路轉右下山。一直從行人路走進蠔涌村。走到西貢公路有大量小巴及巴士離開。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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