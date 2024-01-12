花劍世界盃｜楊子加李逸朗巴黎站闖正賽　偕張家朗蔡俊彥周六爭標

巴黎奧運資格進入白熱化階段，花劍世界盃今周末在法國巴黎上演，周四（11日）率先進行男子花劍的資格賽，港將楊子加及李逸朗脫穎而出，將在正賽偕張家朗及蔡俊彥爭冠。



巴黎奧運．劍擊｜港隊男花女重形勢大不同 最後兩站仍要搶分

港隊派出12男8女參加巴黎站花劍世界盃，除了憑世界排名直入正賽的張家朗及蔡俊彥，其他港將皆要透過資格賽爭奪正賽席位，首日先上演男花的資格賽。

上年亞錦個人賽銅牌得主楊子加，今季連續兩站無緣正賽，縱然Calu在分組賽以3勝2負過關，淘汰賽先後擊敗波多黎各及英國劍手，再與主場的法國劍手Anas Anane碰頭，楊子加以15：11取勝。在小組賽僅負一場的李逸朗，淘汰賽以15：14險勝中國劍手，加上以15：8輕取另一名法國劍手，二人攜手躋身正賽圈。

楊子加今季首度躋身世界盃正賽圈。（香港劍擊總會圖片）

男子花劍一共4名港將在周六（13日）角逐巴黎站錦標，被列為3號種子的張家朗首圈遇上澳洲劍手Joseph Glasson；蔡俊彥則與日本劍手福田亮介交手。楊子加及李逸朗首圈分別鬥日本的松山恭助及意大利劍手阿禾拿（Giorgio Avola）。

巴黎站花劍世界盃直播連結

李逸朗連過兩關殺入正賽。（香港劍擊總會圖片）

巴黎站男子花劍世界盃（香港時間）



張家朗 對 Joseph Glasson（澳洲）綠色劍道 下午16：00

李逸朗 對 阿禾拿（意大利）C3P8劍道 下午16：25

蔡俊彥 對 福田亮介（日本）紅色劍道 下午16：50

楊子加 對 松山恭助（日本）藍色劍道 下午16：50



崔浩然與小將林浩朗距離正賽只差一步，分別不敵日本的HAYASHI Shoren及韓國的李侊炫，無緣晉級。女子花劍將在今日（12日）舉行資格賽，陳諾思﹑鄭曉為等港將分別登場。