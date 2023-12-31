2023體壇回顧｜由杭州亞運冒起的三個名字　認識香港的未來之光

2023年的最後一篇《我的名字》，回望和貫穿即將過去的這一年，杭州亞運成為關鍵詞；港隊奪得8金16銀29銅共53面獎牌，創下歷來最佳成績。

那些初戰亞運冒起以及短暫被關注過的名字——締造歷史的高爾夫球亞運金牌許龍一、18歲女子花劍銅牌陳諾思、網球男單8強打出熱血一役的黃澤林，落在我們筆頭的，已經不是單純的獎牌得主甚至紀錄保持者，而是港隊未來的希望、拼搏精神的延續。

亞運的起點與未來的希望，這些名字，都值得香港人一一記住。



許龍一在杭州亞運個人賽奪金，寫下香港高球歷史。（資料圖片／袁志浩攝）

改寫香港高爾夫球歷史：許龍一

黝黑的皮膚、鴨舌帽下一頭清爽的短髮，23歲的許龍一（Taichi）仍散發着一股少年感。這名高爾夫球新星，在筆者落筆之時獲亞洲巡迴賽賽會評選為年度最佳新人，他在社交媒體一貫簡潔寫道：「感謝亞巡賽今年給予的機會，期待2024年再爭佳績。」

許龍一的爸爸是印尼華僑，媽媽是日本人，「龍一」（Taichi）是其日語名字，他能說英語、日語跟普通話。由於父親許光國亦是高爾夫球手，許龍一在5歲時已開始接觸這項運動，直言是父親帶他認識高球世界。住處與訓練地方都在愉景灣的他，自15歲便代表香港參與青少年賽事。

許龍一在12月末獲亞洲巡迴賽賽會評選為年度最佳新人。（亞洲巡迴賽）

中日混血兒許龍一5歲時已接觸高爾夫球，23歲成為亞巡賽冠軍及亞運金牌得主。（資料圖片／袁志浩攝）

今年一月，他由業餘轉為職業球手，短短兩個月後便在主場成為首位在亞巡賽奪冠的香港球手，締造歷史。自此，香港高球除了名將黑純一和陳芷澄外，「許龍一」這個名字也逐漸登上各大傳媒報道標題上。他奪得亞巡賽冠軍兼獲7月的英國公開賽資格，雖然最終次輪止步，仍是自1959年後首名獲得參加四大滿貫之一參賽資格的土生土長香港球員。

心繫香港 2元硬幣的幸運符

他曾在接受《星島日報》訪問時提及，經常穿梭各國比賽之時，從沒忘記自己是土生土長的香港人，出賽時褲袋經常帶着一個2元硬幣，提醒自己香港是家，還將之當作一個獨有的幸運符。

Taichi以職業球手身分代表心愛的香港征戰亞運，10月1日這一天，是香港高球重要的一天，他在男子個人賽奪金後，領港隊在男子團體賽也獲銅牌，成為香港高球史上首兩面亞運獎牌。

2023年，絕對是許龍一的神奇一年，圖為他在亞運奪金後慶祝。（資料圖片／袁志浩攝）

2023年，絕對是許龍一的神奇一年，自一月轉任職業球手開始，便由不為人知的業餘球員，搖身一變為不斷改寫香港高球歷史的亞運金牌得主。年末他再憑於4個比賽打入前10名，累積1183.07分在亞巡賽總排名第9位，勇奪年度最佳新人，奠定在亞洲高球壇地位。

許龍一、Taichi，為香港而戰的日本名字，你記住了嗎？

女子花劍新星陳諾思首戰亞運已踏上頒獎台，自言是意料之外。（資料圖片／林靄怡攝）

敢於「Think Big」的女花新星：陳諾思

曾看過網絡上一張圖字：

「好消息：一年可改變很多事；

壞消息：一年可改變很多事。」

2023年，對18歲的陳諾思（Daphne）來說，這一年的改變絕對是好消息。

陳諾思去年2月手執亞洲青年錦標賽和亞洲少年錦標賽兩金兩銅之時，對自己在劍擊的未來未敢想太多，只知對劍擊的熱愛，跟6歲開始學劍、11歲入體院受訓時始終如一。然而，在今年成人組別取得成績甚至於亞運摘銅，讓她改變心態敢於「Think Big」。

陳諾思今年恆常出戰成人組國際賽取得佳績，曾先後擊敗前世界冠軍和應屆亞洲冠軍。（資料圖片／林靄怡攝）

今年她恆常出戰成人組國際賽嶄露頭角，立刻取得不俗表現，1月的世界盃巴黎站、2月的都靈大獎賽，她都打入主賽圈首圈——對新人來說這絕對難能可貴；5月的上海大獎賽，她首圈爆冷擊敗前世界冠軍Alice Volpi，生涯首次打入次圈、6月的亞洲錦標賽殺入16強，7月在世界錦標賽曾力克應屆亞洲冠軍、中國劍手陳情緣，打入32強。別忘記，這些全都發生在她首戰成人組國際賽的首8個月。

「去年我的排名完全去不到世錦、亞運，所以沒太多想法，但我好清楚劍擊對我好重要，正如我的學業，同樣不可缺。」現遠赴美國就學的陳諾思，證明自己年紀輕輕已有力在世界立足；她今夏更與師姐鄭曉為並列「香港一姐」，並取得杭州亞運資格首戰亞運。

去年仍對劍擊未來不敢想太多的陳諾思（右），劍指運動員終極夢想的奧運舞台。（資料圖片／香港劍擊總會）

小妮子出發往亞運前光是能參賽已感滿足，抱住汲取經驗、盡力而戰的心態，她沒料想過首屆亞運並非只是汲取經驗、住選手村、參加開幕禮，還能登上頒獎台，當時世界排名已急升至43位的陳諾思直言「開心、驚喜、冇預計過」。

回望2023年，她說：「今年最深刻是有份参與亞運 ，是人生第一次參加那麼盛大的比賽。能與劍擊隊和其他港隊、其他國家隊一起参與開幕禮，亦是我一次住選手村等等，整個過程都好新鮮 ，好享受。」

去年12月才開始轉戰成人賽，短短9個多月的世界排名由300多一度升至最高的43位，目前跌至94位的Daphne放眼2024年，「奧運是每個運動員的夢想同目標，現在我想好好享受每一場比賽，吸收更多經驗，打好每一劍。」

一年可改變很多事，一年也可發生很多事，期待女花新星陳諾思的好消息。

黃澤林，早已不陌生的名字，每次出現都成了熱血、拼搏的化身。（資料圖片／葉詩敏攝）

19歲網球「反勝王」：黃澤林

「黃澤林」（Coleman）這個名字可說是本地體壇的「流量密碼」，他在四大滿貫青年組別已屢創佳績，不只擁有兩個大滿貫雙打錦標（美網、澳網），去年更於美網成為史上唯一打入大滿貫單打四強的香港球手，以此結束其青年組生涯。這名網球新生代在2023年轉戰成人組別後氣勢凌人，這個早已不陌生的名字，每次出現都成了熱血、拼搏的化身，絕地反勝的身影深受球迷喜愛。

場外是笑容滿臉的陽光男孩，球場是他展現韌力的舞台。今年6月，年僅19歲的黃澤林在突尼西亞殺入職業巡迴賽男單決賽，激戰三盤後以2：1擊敗對手封王，成爲歷來首位在職巡賽男單奪冠的香港球手。全場轟出14個「Ace球」，他當時笑說：「自己捱返嚟，好開心都捱到，頂得住，都好攰。」

有關黃澤林近年佳績：

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場外是笑容滿臉的陽光男孩，球場是黃澤林展現韌力的舞台。（杭州亞運官方網站）

難忘幾千人前創造奇蹟

不過，讓港人留下最深刻印象的，是今年9月的杭州亞運。初戰亞運的他，於16強火併東道主球手吳易昺，當時Coleman在男單世界排名478，吳易昺則排第98位被列為3號種子。雙方合演精彩一戰，黃澤林在決勝盤Tiebreak一度落後5個決勝分，不單全數救回，最終更後上反勝，奇蹟晉級，雖最終在8強止步，對吳易昺一仗成了港隊在今屆亞運的經典戰役，報道引起港人關注和留言支持。

「2023年最深刻一定是亞運連追7分贏吳易昺，永遠都不會忘記在幾千人面前創造奇蹟。」回顧這一年的Coleman續說：「今年是我第一年打成人賽，已留下好多深刻的經歷，排名亦由年初700到而家253真的是喜出望外！非常滿意！」

黃澤林今年6月成爲歷來首位在職巡賽男單奪冠的香港球手。（Instagram）

在出局邊緣沉着應戰、重拾強勁發球搶分，永不放棄是Coleman的最強武器；亞運後他出戰深圳ATP挑戰賽連續兩圈熱血反勝，其後於澳洲挑戰賽勇救8個Break Point反勝8號種子入4強、再與日本球手激戰近3小時反勝晉級，展現「反勝王」的驚人意志和毅力。即使未能首奪ATP挑戰賽冠軍，能躋身決賽已是香港紀錄。

2024年，這名遇強愈強的大男孩仍會打出一場一場精彩球賽，「希望可以參加所有大滿貫，在香港1月的ATP 250比賽（香港公開錦標賽）開個好頭。想繼續衝，搏盡無悔，打入下年尾的『Next Gen Finals』（ATP新生代總決賽）。」

來年，這三人將繼續帶着決心和希望走到更寬廣的世界，成為香港人引以為傲的名字。