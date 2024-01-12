羽毛球．大馬賽｜中國世一組合違規失關鍵分　IG發文不滿爭議判決

混雙世界排名第一的鄭思維/黃雅瓊周五（12日）在馬來西亞公開賽8強出局，激戰3局不敵韓國組合金元昊/鄭娜恩。

在決勝的第三局尾段，裁判指黃雅瓊觸碰球網支柱違規，令兩人由以為追近至16：17變成落後到15：18，最終中國組合以17：21輸掉這一局出局。賽後黃雅瓊對判決感到無奈，她表示「好像沒有踢到任何東西」，而鄭思維就將那一分的片段放到Instagram，並以英文撰文，希望裁判的每個判決都要更加負責任。



鄭思維/黃雅瓊在大馬公開賽周五的8強出局。（資料圖片/Getty Images）

鄭思維/黃雅瓊跟金元昊/鄭娜恩首兩局打成1：1，打到第三局尾段，這對中國組合稍落後15：17。這一分鬥得相當精彩，雙方來回53板，最後鄭思維殺落鄭娜恩身上完結。

鄭思維/黃雅瓊以為取分追近到16：17？不！裁判在途中已多次叫停比賽，但兩對組合都沒有理會他。裁判解釋，黃雅瓊有次到網前救波，碰到了球網的支柱違規，所以這一分是屬於韓國組合的。世界排名第7的金元昊/鄭娜恩領先18：15。

裁判指黃雅瓊這時候觸碰到球網的支柱違規。（網上片段截圖）

鄭思維及黃雅瓊不滿判決，向裁判投訴，但裁判不斷用英文重複「她的腳觸碰球網」及「她的腳觸碰球網的支柱」，維持原判。由以為追近至1分到變成被拉開到3分，鄭思維/黃雅瓊似乎有點洩氣，最終這局以17：21落敗，輸局數1：2出局。

鄭思維及黃雅瓊上訴不果，十分失望，他們落後到15：18。（網上片段截圖）

黃雅瓊賽後講到當時的情況：「那個多拍，他說我的腳碰到了網柱邊上那個，但是在我印象裏我好像沒有踢到任何東西。他既然判了，我們覺得再讓他改判是不可能了。」

鄭思維在Instagram分享那一入的片段，並用英文寫：「對，這只是一分，但這是關鍵的時刻，每一分都影響比賽。請對場上的每次判罰都更加負責（鄭思維特別用全大楷寫RESPONSIBLE），你決定了我們付出所有努力的結果。」

記者翻看鄭思維分享的片段多次，其實真的很難判斷黃雅瓊有沒有踢到球網支柱。Instagram的網民也眾說紛紜，有人認為碰到，亦有人認為碰不到，還有人提議羽毛球都要有VAR，可以讓裁判在關鍵時候翻看重播片段。