羽毛球．大馬賽｜港隊女雙楊楊配再挫德國組合　鄧謝配首圈出局

周三（10日）的羽毛球超級1000級別馬來西亞公開賽，港隊兩對組合出戰。

其中混雙賽事，鄧俊文／謝影雪首圈再次面對「世二」組合渡邊勇大／東野有紗，遺憾直落兩局被淘汰；不過女雙傳來捷報，楊雅婷／楊霈霖以2：0擊敗德國組合Linda Efler／Isabel Lohau晉級。



楊楊配再贏德國組合

女雙世界排名21的「楊楊配」，首圈對上排名32的德國組合。楊雅婷／楊霈霖其實在去年的世界羽毛球錦標賽及北極公開賽（Arctic Open）均擊敗過她們。

楊雅婷/楊霈霖再次擊敗德國組合Linda Efler／Isabel Lohau。（資料圖片／袁志浩攝）

首局初段，雙方戰況持平，至中段港隊開始取得優勢，將比數拉開至14：9，雖之後被德國組合追平15：15，但仍以21：17贏下第一局；第二局「楊楊配」則早早進入狀態，在1：1打和後，至結尾一直保持領先優勢，以21：16再贏一局，以2：0輕鬆晉級。

楊雅婷／楊霈霖在次圈將會面對世界第2的韓國組合白荷娜／李昭希。

鄧謝配再遇宿敵落敗

今次1000級別重要賽事，「鄧謝配」首輪便遇上世界排名第2的日本老對手「東渡配」。雙方過去交手17次，其中港隊僅贏2場。不過去年10月尾的法國公開賽，鄧俊文／謝影雪直落兩局力克對手，打破自2021年印尼大師賽後不勝戰績。

鄧俊文／謝影雪今次賽事首圈再遇宿敵，遺憾未能過關。（資料圖片／袁志浩攝）

上次相遇擊敗宿敵，今仗「鄧謝配」自然未有怯場，首局初段更領先至2：0，不過日本組合其後逐漸重拾節奏，在雙方戰成3：3後連取3分將比數拉開，並持續保持優勢，以21：13勝出。

第二局同樣「鄧謝配」先取得優勢，不過領先3：1後又被對方追和。之後雙方戰況相當緊湊互不相讓，大部分時間雙方分差僅在一兩分內，惟「東渡配」在中後段發力，先連取3分拉開至17：13，港隊追回一分後又被連取4分，最終渡邊勇大／東野有紗以21:14贏下第二局，並以總局數2：0晉級。