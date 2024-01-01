羽毛球｜41歲李宗偉重返大馬國家隊助拳　「沒有羽總就沒有我」

馬來西亞羽毛球名將李宗偉，擊退抗魔後在2019年宣布掛拍，「拿督」曾表示接過不少執教的邀約，但因為家庭理由而推卻。縱然李宗偉未有執教鞭，但他近日重返馬來西亞國家隊，擔任後輩們的陪練員，他透露這是回報羽總栽培的最好方法。



馬來西亞羽毛球傳奇李宗偉在2018年確診鼻咽癌，隨後前往台灣治療，順利擊退癌魔，李宗偉在2019年6月宣布退役。「拿督」在2022年接受訪問時，直言收到各國不同的教職邀約，但他為了把時間留給家人，所以拒絕擔任教練。

李宗偉為了家人而放棄執教鞭。（李宗偉Instagram截圖）

不過，近日在馬來西亞國家隊再發現李宗偉的身影，原來他日前返回國家隊，擔任陪練員。根據另一名大馬前國手陳文宏在社交網站分享的短片，包括李宗偉在內的3名前大馬成員，與男單的黃智勇及男雙的謝定峰／蘇偉譯對練。

李宗偉最近以陪練員身份回歸馬來西亞國家隊。（資料圖片／Getty Images）

根據馬來西亞《星洲日報》引述《每日新聞》向李宗偉，他證實這消息，直言無需要考慮，「為國羽（馬來西亞羽毛球）提供幫助絕對沒有問題，可以激勵球員外，也可與他們分享以往的經驗，只要我可以幫助的，我是隨時準備好。」

41歲的李宗偉重返國家隊，是回報馬來西亞對他栽培的最佳方法，「馬來西亞羽總在我的職業生涯擔當十分重要的角色，沒有羽總的話，就沒有李宗偉，所以這是我回報羽總的方法。