羽毛球｜奧原希望不幸的2023年　年末反彈再遇傷患退出大馬賽

2023年，對日本羽毛球前「一姐」奧原希望來說，苦多於甜，全年11次「一輪遊」﹑依然受傷患困擾，甚至連前往印度參賽也是充滿阻滯。難關總會過，印度去年成為了奧原的福地，全年兩個冠軍同樣在印度贏得，然後返回日本出戰全國賽，乘勇殺入決賽，天意弄人，她再度不敵傷患退賽，不禁流下傷心的眼淚。

踏入2024年，奧原希望宣布退出馬來西亞公開賽，巴黎奧運對她是希望，還是絕望？



奧原希望曾經在2017年贏得世界冠軍，亦曾經登上「世一」之位。（資料圖片／Getty Images）

在網上搜尋奧原希望的名字，大多是關於「傷患」及「一輪遊」。這名日本前一姐生涯曾經過大小傷患，早在2022年世界錦標賽時，因為右腳大腿骨折而退賽。來到2023年，奧原年初連續4站首圈出局，然後再被傷患纏身，其後在高雄的賽事又觸傷膝蓋，全年起起跌跌，卻錄得11次「一輪遊」的尷尬紀錄。

巴黎奧運在即，搶分刻不容緩，加上隊友大堀彩愈戰愈勇，兩人的積分相距再拉開，奧原希望連BWF巡迴賽100分賽事都不放過，特意前往印度東部奧迪沙邦（Odisha），她卻遇上連環不幸事件，更稱這是「有史以外最差」的旅程。

奧原希望去年11次「一輪遊」。（Instagram截圖）

征印度遇連環不幸

由奧原希望抵達印度機場，試圖叫車離開機場，她們一行兩人即使順利抵達酒店，但搭上了一輛聲稱可以信用卡付款的的士，最後支付了叫車貴10倍的價錢，才安全抵達。當奧原轉機前往奧迪沙邦的酒店時，因為在鄉村地方未能叫車，幾經辛苦找到的士前往預約的酒店，辦理手續時，酒店竟然指她們沒有預訂，就算旅行社建議她們預訂另一間酒店，但看來感覺不安全。

正當她們徬徨之際，天使出現了，印度球手仙杜回覆了奧原的信息，在「地頭蟲」的協助下，終於為奧原找到落腳點，再次證明出外靠朋友的重要性，她可以把注意力放在賽事本身。奧原希望在該次印度的100分賽封后，就算苦盡甘來，「坎坷過後有艇搭」。

坎坷過後有艇搭，奧原希望在印度的100分賽封后。（Instagram截圖）

兩連冠後再含淚傷出 退出大馬公開賽

奧原希望年末在印度連奪兩個冠軍，打破987日的錦標荒，其後她返回日本出戰全國錦標賽。奧原的狀態回升，4強淘汰大堀彩殺入決賽，當打成局數1：1時，奧原再度因右大腿的傷患退賽，無緣第6度全國賽封后，她更含淚退賽。

全國賽的退賽，奧原希望的健康狀況再惹關注，日本羽毛球協會表示，奧原將會退出今年首個1000分賽事馬來西亞公開賽，對她爭取奧運資格無疑是個沉重的打擊。

奧原現時在奧運積分排第22，她需要躋身前16﹑再超越山口茜及大堀彩其中一人，才有望取得奧運入場券。即使山口茜早前受傷，她依然高踞奧運積分第3，大堀彩則排第14，與奧原希望相距12000分，而羽毛球的奧運積分周期至4月底結束。

「今年在羽毛球還是會全力以赴」，這是奧原希望的新年祝願，正如她的名字一樣，無論遇上任何難關，都依然抱有希望。