羽毛球．大馬公開賽｜戴資穎過關獲熱烈歡迎　找數報答印尼球手

「若果東宗要我請食飯，都沒有問題。」

中華台北羽毛球「球后」戴資穎，去年年底的年終賽如此說道，她所欠印尼球手東宗的一個人情，終於在馬來西亞償還了。早已明言最後一年出戰的「小戴」，不少球迷特意入場觀看她的賽事，而戴資穎都不負眾望，今日（11日）輕取泰國球手，晉級8強。



去年年終賽，戴資穎神奇封后，多得印尼球手東宗（Gregoria Tunjung），若最後一仗不敵金佳恩的話，「小戴」將會分組賽止步，幸好東宗發威，擊敗對手更送戴資穎一程。小戴都笑言：「若果東宗要我請食飯，都沒有問題。」

戴資穎的承諾在馬來西亞兌現了，兩人把握時間，周二（9日）共晉晚餐，報答東宗的「助攻」，同行還有戴資穎的團隊，小戴在社交網站上載二人的自拍照，並祝願對方好運。

羽毛球．年終賽｜戴資穎零期望出戰有意外收穫 陳雨菲留言祝賀

羽毛球年終賽︱戴資穎膝傷中智勝對手 逆境下反勝馬蓮第四度封后

（Instagram截圖）

（Instagram截圖）

輕鬆過後，二人返回球場，攜手打入馬來西亞公開賽的女單16強。戴資穎今日率先登場，與泰國球手寶珊蘭（Busanan Ongbamrungphan）碰頭，小戴今日手感火熱，以刁鑽落點令對手疲於奔命，結果直落兩局21：7及21：11﹑僅花34分鐘輕取對手晉級。

戴資穎早已預告，2024年將會是她最後一年出戰，能夠在馬來西亞欣賞戴資穎的機會愈來愈少，故此吸引不少台灣及馬來西亞球迷入場，專誠支持小戴，場上不斷響起「小戴小戴小戴，加油加油加油」的口號。戴資穎征戰多年，獲得巨大的歡呼聲，她坦言有點震驚，「每年我來到這裏（馬來西亞）比賽都獲得極大的支持，即使我在早上比賽，現場球迷的熱烈支持還是令我很驚訝。」