羽毛球．大馬公開賽｜港隊兩男單旗開得勝　李晉熙吳芷柔首圈止步

今年首站世界羽聯巡迴賽，上演超級1000級別的馬來西亞公開賽，一眾港隊成員先後登場，兩名男單港將伍家朗、李卓耀攜手過關，混雙組合李晉熙／吳芷柔則不敵中國的頭號種子。



港隊兩男單代表攜手過關

兩名港隊男單代表先後亮相，伍家朗與日本球手常山幹太碰頭，首局戰情較為緊張，多次互換領先，直至13：13時，伍家朗發力拉開比分，以21：15先取首局。伍家朗次局佔盡優勢，早段領先後，分數愈拉愈遠，結果以21：9再下一城，直落兩局擊敗對手晉級，下圈將鬥印度的施里簡夫（Srikanth Kidambi）。

伍家朗輕取日本的常山幹太晉級。（資料圖片／趙子晉攝）

李卓耀與丹麥球手約翰尼臣（Magnus Johannesen）爭奪次圈席位，這名港將首局由頭帶到尾，李卓耀次局一直稍稍佔優，後段被對手逆轉追回一局。進入決勝局，雙方互有領先，下半局你一分﹑我一分，李卓耀曾經連取4分拉開差距，惟其後即被約翰尼臣追平，李卓耀在關鍵時刻頂住壓力，結果以21：13﹑18：21及21：19力克對手，驚險躋身次圈，有機會鬥「球王」安賽龍。

李卓耀驚險擊敗丹麥球手約翰尼臣過關。（資料圖片／趙子晉攝）

混雙「李吳配」不敵世一

港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔率先登場，挑戰頭號種子﹑中國組合鄭思維／黃雅瓊，這對港隊組合開段即失9分，下半局才收窄分差，以14：21先輸一局。

次局戰情緊湊得多，「李吳配」早段連奪3分，即使其後被對手取回領先優勢，這對港隊組合未有放棄，多次嘗試追近分差，最終再輸一局17：21，直落兩局首圈止步。