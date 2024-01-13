劍擊｜港隊佩劍兩女將闖大獎賽正賽鬥強敵　符妤名成女子花劍獨苗

劍擊國際賽本周末接連上演，港隊花劍及佩劍隊分途出擊。在突尼西亞出戰大獎賽分站的港隊佩劍，梁洛文與薛雅齊攜手晉級，雙雙躋身正賽圈。至於巴黎站女子花劍世界盃，符妤名成為港隊獨苗，同樣打入正賽。



港隊佩劍派出5男4女參加突尼西亞站大獎賽，周五（12日）率先上演女子佩劍資格賽，4名港將都要出賽，並一同晉身淘汰賽。梁洛文接連力克阿塞拜疆及哈薩克劍手；薛雅齊則輕取加拿大及法國，兩名女將連過兩關，攜手打入周日的正賽圈。二人首圈巧合地遇上強敵，梁洛文挑戰世界第3、日本劍手江村美咲；薛雅齊則鬥世界第5的希臘劍手Despina Georgiadou。

「大師姐」歐倩瑩不敵法國劍手；朱詠翹則小組賽出局。

突尼西亞大獎賽直播連結

梁洛文（左）與薛雅齊攜手打入突尼西亞大獎賽正賽。（香港劍擊總會圖片）

符妤名成港隊獨苗 陳諾思鄭曉為無緣正賽

繼男子花劍的楊子加及李逸朗後，港隊8名女將爭奪巴黎站世界盃正賽席位，當中陳諾思（Daphne）與鄭曉為要為巴黎奧運積分而努力，可惜兩人未能殺入第二日，Daphne在淘汰賽先挫德國劍手後，以7：15不敵主場的Anita Blaze；鄭曉為同樣被法國劍手淘汰。

巴黎花劍世界盃直播連結

小組取得5勝1負的符妤名，淘汰賽首場以15：14險勝土耳其劍手，其後面對丹麥劍手Laeticia Jorgensen，這名港將以10：8再下一城，成為女花唯一躋身正賽的港隊劍手，首圈將與意大利劍手Elena Tangherlini爭晉級。

花劍世界盃｜楊子加李逸朗巴黎站闖正賽 偕張家朗蔡俊彥周六爭標

巴黎站花劍世界盃（香港時間）



張家朗 對 Joseph Glasson（澳洲）綠色劍道 下午16：00

李逸朗 對 阿禾拿（意大利）C3P8劍道 下午16：25

蔡俊彥 對 福田亮介（日本）紅色劍道 下午16：50

楊子加 對 松山恭助（日本）藍色劍道 下午16：50

符妤名 對 Elena Tangherlini（意大利）C3P8劍道 下午18：10

