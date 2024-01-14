劍擊世界盃｜男花港隊爭奧運資格遇打擊　戰巴黎站爆冷16強出局

香港男子花劍隊周日（14日）出戰世界盃巴黎站團體賽，由張家朗、蔡俊彥、崔浩然和楊子加上陣，未料在16強不敵德國，對於爭取奧運資格是一大打擊。



男花港隊賽前在奧運團體資格積分榜上，暫排名第6，未能打入「世界前4」直接取得奧運資格；由於中國隊排第5，「亞洲及大洋洲第1」的資格在他們手中，落後中國隊14分的港隊必須在餘下兩站世界盃——巴黎站及開羅站，爭取比中國隊更好的成績；否則就要寄望中國隊能力壓法國隊，重新進入世界前4，讓香港獲得「亞大第1」的資格。

若港隊未能掙得團體賽奧運資格，便只有張家朗有機會以「亞大區個人排名前兩位」的資格出戰巴黎奧運個人賽。

香港男子花劍隊出戰世界盃巴黎站團體賽，左起：蔡俊彥、崔浩然、楊子加、張家朗。（香港劍擊總會）

不過港隊在兩站的第一站巴黎站便遇打擊，周日的團體賽，港隊在32強對馬來西亞未有遇上太大考驗，以45：26大勝，到16強鬥世界排名第11的德國，世界排名第6的港隊卻顯得力不從心，蔡俊彥率先上陣以4：5落後，港隊打到中段已落後11分之多，且一直無法拉回接近比分，到「守尾門」的張家朗接手時，仍落後29：38，雖然張家朗連連追分，在餘下10秒時追到40：43，惟最終時間結束，港隊終以41：44落敗出局。

由於中國隊在16強淘汰比利時，而法國也打入8強，將會對擊敗香港的德國，港隊需寄望中國隊能走得比法國更遠、重登世界前4，才有希望獲得團體奧運資格。