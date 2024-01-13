巴黎花劍世界盃｜張家朗惜敗無緣8強　蔡俊彥倒灶首圈止步

花劍世界盃巴黎站，今日（13日）舉行男﹑女子花劍個人賽正賽，張家朗﹑蔡俊彥等港將角逐殊榮。



世界排名第4﹑被列為3號種子的張家朗，首圈遇上澳洲劍手Joseph Glasson，張家朗首局中段已拉開分數至7：2，其後一度被追至8：7，他在局末發力，一口氣打出7：0，以15：7輕取對手晉級。張家朗次圈鬥主場劍手Julien Mertine，這名26歲港將首局連取6分反先，首先領先13：8，張家朗次節不消一秒即取分，順利以15：9再下一城。

張家朗與意大利劍手比安奇（Guillaume Bianchi）爭入8強，張家朗開局一般，連輸5劍，最終以13：15落敗，無緣8強。

巴黎花劍世界盃直播連結

張家朗首圈面對澳洲劍手未受太大壓力。（香港劍擊總會圖片）

蔡俊彥楊子加首圈不敵日劍手

蔡俊彥與楊子加同時出擊鬥日本劍手，蔡俊彥激戰福田亮介，面對年僅19歲的日本小將，Ryan打得吃力，即使曾經追成4：4及5：5後，連失3劍予對手，先以7：9落後結束第一節。Ryan次節再追成9：9，兩人在分數上互相追趕，蔡俊彥最終以13：15不敵福田亮介。

楊子加則面對另一日本劍手松山恭助，與世界前十的對手交手，縱然雙方略有差距，楊子加落後至5：9時，這名港將急起直追，次節一度反超前10：9，可惜未能乘勢保住勝局，最終以11：15憾負。

劍擊｜港隊佩劍兩女將闖大獎賽正賽鬥強敵 符妤名成女子花劍獨苗

花劍世界盃｜楊子加李逸朗巴黎站闖正賽 偕張家朗蔡俊彥周六爭標

楊子加鬥日本的松山恭助，一度反先惜依然告負而回。（香港劍擊總會圖片）

巴黎站花劍世界盃（香港時間）



男子花劍

64強

張家朗 15：7 Joseph Glasson（澳洲）

李逸朗 12：15 阿禾拿（意大利）

蔡俊彥 13：15 福田亮介（日本）

楊子加 11：15 松山恭助（日本）



32強

張家朗 15：9 Julien Mertine（法國）



16強

張家朗 13：15 比安奇（意大利）



女子花劍

符妤名 7：15 Elena Tangherlini（意大利）

