亞洲盃直擊｜港迷花13000港元赴多哈打氣：今次唔睇，以後冇機會

香港足球代表隊周日（14日）晚出戰今屆亞洲盃首場分組賽，將會鬥C組對手阿聯酋。賽前3個多小時，已身在多哈的港隊球迷在比賽球場附近集合，當中不乏早前移居英國、但仍心繫港足，趁亞洲盃來打氣的香港球迷。



中東是來往東亞和歐洲之間的轉機熱點，地理位置恰好在香港和英國中間，許多人赴英若不想一口氣坐14小時長途機，都會選擇在杜拜或多哈轉機，落地紓展一下，才繼續旅程。今屆亞洲盃在卡塔爾舉行，香港隊也睽違逾半世紀再戰，也吸引不少已移居英國的港人親身到場支持，令多哈成為兩地港人重聚之地。

香港球迷在球場附近聚集造勢。（袁志浩攝）

港隊兩大球迷組織「香港力量」和「波台黐線佬」，賽前已呼籲球迷們提早在比賽場地哈利法國際體育場附近集合，再一同前往球場，逾50名香港球迷集結後，一起唱着歌、搖着旗幟步行約1公里往球場，眾人再聚集、有球迷打鼓，再唱起打氣歌，引來國外媒體採訪。

在球迷之中，不乏已移居英國但前來多哈睇波的球迷，當中包括已移英約1年的Brian，他表示港隊在2022年6月出線的時候，自己還未離開香港，「但由出線那刻開始已打算來（看亞洲盃），無論身處世界任何地方，都會來的。」

球迷Brian已移居英國，特地前來卡塔爾支持港隊。（袁志浩攝）

對於相隔多時能再睇港隊，他坦言：「好開心，超級開心，移民其中一件最不適應的事，是無法入場睇港隊，今次來到卡塔爾見返好多熟悉的面孔，一起嗌港隊口號，其實超開心超興奮。為了這個旅程已期待了很久。」

Brian稱，自己平時仍常常閱讀有關本地足球的新聞，「未見到球場，平時看網上港隊新聞已會感動得眼濕濕，平時幻想已好期待。」

崔先生認為香港踢亞洲盃機會難得，值得花錢及假期支持。（袁志浩攝）

另一位由香港來的球迷崔先生，已睇了廿多三十年本地足球，偶爾也會隨隊作客打氣，包括去年3月作客馬來西亞的友賽，他亦表示由港隊出線開始已決定會觀賽，終在3個月前落實行程，他會觀看全部3場賽事，「留晒十二日、睇晒三場分組賽，大約花了13000港元，OK啦，講真50幾年先入一次決賽周，可能今次唔睇，以後冇機會。」

他指今次亞洲盃應該有過百香港球迷親身支持，「開心啦，好多平時唔會搭飛機睇作客嘅球迷都會嚟，香港勁呀，大家平時睇開波都會叫朋友一齊來參與這賽事。」他表示跟其他球迷一起邊前往球場邊打氣，「感覺好似巡遊，多人，氣氛好好多，之前（作客其他賽事）得二三十人，（今日）仲有啲人會睇完日本（對越南）再嚟，嚟到氣氛真係唔同。」