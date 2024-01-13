羽毛球．大馬公開賽｜戴資穎反勝陳雨菲晉級　再鬥安洗瑩爭標

自從去年的世界羽聯年終賽後，中華台北「球后」戴資穎似乎不易被擊敗，今日（13日）在馬來西亞公開賽4強與中國的陳雨菲交手，「小戴」決勝局一度落後14：17，其中17：17一球觸網得分更為關鍵，戴資穎一口氣連贏6分，扭轉戰局，反勝陳雨菲入決賽，明日再鬥安洗瑩。

戴資穎賽後受訪時，透露退役計劃，表示不會在巴黎奧運後立即掛拍。



戴資穎與陳雨菲被合稱為「女單F4」，兩人在馬來西亞公開賽碰頭爭入決賽。兩人首局膠着，陳雨菲在局末連取4分，以21：17先取一局。「小戴」次局暫停後發力，打出一段8：2的攻勢，以21：15扳回一城。

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戴資穎反勝陳雨菲打入馬來西亞公開賽決賽。（X截圖）

戴資穎曾經在年終賽4強戲劇性逆轉安洗瑩後，似乎激發這名台灣球后潛藏的反勝因子。小戴在決勝局依然是處於下風的一方，中後段被拉開14：17，她未有放棄，追平至17：17時，兩人來回51板，小戴最後打出一記短波，剛好貼網落地，陳雨菲都無法反應，取得關鍵一分反超前，戴資穎連取6分，最終以21：18取勝，力戰72分鐘逆轉陳雨菲，殺入決賽。

力爭大馬公開賽5度封后的戴資穎，最後一關的對手是傷癒的安洗瑩，這名新晉韓國球后克服膝傷後立即復出，她直言只得5至6成比賽狀態，但她依然打入決賽，再與戴資穎爭冠軍。

戴資穎。（X截圖）

踏入2024年，戴資穎早已明言今年是生涯最後一年，傳媒們對小戴的退役時間表感興趣，她透露退役的計劃，「計劃打完2024年賽季」。換言之，戴資穎不會在巴黎奧運後立即掛拍，這是一眾小戴球迷的福音，她坦言沒有想太多，專注在明天決賽的發揮。