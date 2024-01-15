巴黎奧運．劍擊｜港隊男花衝奧漸渺茫　下月開羅站放手一搏求反彈

香港男子花劍隊在衝擊巴黎奧運團體資格上，餘下最後兩站世界盃分站，搶分刻不容緩。港隊男花出戰巴黎站，由張家朗﹑蔡俊彥﹑崔浩然﹑楊子加合力出擊，可惜在16強憾負德國，最終以第15名完成，爭奪奧運資格遭受沉重打擊。



在講述港隊爭奪奧運劍擊團體資格的形勢前，先重溫一次如何才能獲得巴黎奧運劍擊賽事的參賽資格：

如何獲取奧運劍擊團體賽資格：



1. 在奧運積分世界排名前4的隊伍（由2023年4月1日開始計算，以2024年4月1日的排名為準）

2. 前4位以外，各個洲份世界排名最高的國家／地區（排名必須在第5至第16位以內）



奧運團體積分排名計算：



成年賽事的團體奧運排名，與世界排名相若，由今年4月1日至明年4月1日內，計算以下賽事積分：世界盃最佳4站成績，另外計算世界錦標賽、洲際錦標賽分數。



每項賽事會依據排名高低獲得積分，但同時會根據不同級別賽事，乘以不同「系數」，例如在世界盃（系數為1）取得冠軍可獲64分。排名在每個會計算排名積分的賽事後更新；積分採取「滾動制」（Rolling System），每一場世界盃或大獎賽舉行後，去年同一站賽事的積分即告無效。



港隊男花巴黎站團體賽輕取馬來西亞後，與德國爭入16強，中段卻被對手拉開雙位數分差，張家朗最後一局窮追，即使追回9分都無功而還，結果以41：44落敗。港隊在排名賽繼續頹勢，連輸匈牙利及英國隊，最終擊敗新加坡，以第15位完成賽事。就算撇開奧運資格，這成績對港隊來說確實不太理想。

港隊在巴黎站獲得19分，港隊以237分繼續留守第6位，位置上雖然不變，但形勢上卻由「被動」變成「超被動」。

劍擊世界盃｜男花港隊爭奧運資格遇打擊 戰巴黎站爆冷16強出局

港隊男花在巴黎站獲得第15，衝奧難度更高。（香港劍擊總會圖片）

港隊若要取得奧運入場券，需要獲得「世界前四」或「亞洲及大洋洲第一」。港隊與中國今站前相差14分，中國隊以第5完賽，港隊不單止未能拉近距離，更被拉開至27分落後，排名上超越中國隊的機會更為渺茫。

港隊同樣可以寄望中國隊重返世界前四，港隊即可變成「亞大第一」。中國隊與第4位的法國隊，原本僅差5分，主場出擊的法國隊最終摘銅，獲得40分，比起第5的中國多出8分，差距擴大至13分，中國隊在埃及開羅站要爬頭都不容易。即是港隊不論主動爬頭，或是被動寄望人家爬頭的機會都愈來愈小，下月底的開羅站必須放手一搏，才有望絕境求生殺入奧運。

根據賽制，世界盃只計最佳4站成績，從去年的墨西哥站至下月的開羅站，一共舉行了5站世界盃，換言之最差一站的戰績將會剔除。