亞洲盃｜越南雖敗猶榮獲網民大讚　久保建英：論控球亞洲數一數二

周日亞洲盃D組賽事，日本以4：2擊敗越南，不過「藍武士」此戰贏得不算輕鬆，更一度處於落後局面。

目前效力皇家蘇斯達的久保建英賽後大讚越南表現，稱在後備席上感受到壓迫感，更表示想看看他們平時究竟接受什麼訓練。



久保建英（右）今仗84分鐘才後備入替，他表示從後備席能感受到越南的壓迫感。（Getty Images）

越南現任主帥杜斯亞（Philippe Troussier），其實是日本隊熟人，他曾在1998至2002年間執教「藍武士」，率隊征戰過日韓世界盃，破紀錄取得16強佳績，亦在2000年奪得亞洲盃冠軍。

在這名「白巫師」帶領下，越南今仗面對奪冠大熱日本未有退縮，而是積極地尋找控球及進攻機會，更大膽地在前場逼搶。雙方對攻之下，在上半場便已產生5個入球。

杜斯亞（右二）曾執教日本國家隊。（Getty Images）

久保建英今仗未被列作正選，賽後他表示在後備席上感受到越南強烈的壓迫感：「杜斯亞讓我們的部署失效，我認為他們在上半場一直以自己的節奏來保持球隊運轉，亦能讓對手感到難受。」

這名日本球星稱讚對手踢出鬥志之餘，亦為其戰術讚嘆，他形容對手在前線交叉走位以創造空間的方式，跟不少歐聯球會踢法相似：「他們在中路的『One Touch』十分出色，還能夠承受日本施加的壓力。真想看看呢，他們正在接受怎樣的訓練。如果要論亞洲各隊的控球能力，我相信我們兩隊是第一、第二位之爭。」

久保建英大讚越南隊的控球能力。（Getty Images）

內媒：越南再次讓國足汗顏

國足名宿范志毅當年一句「再下去要輸越南了」紅遍網絡，此後每次提到越南足球，國足總無法避免「中槍」。

越南今場曾領先日本，更敢於與「藍武士」對攻，雖然最終以2：4落敗，但不少媒體均形容他們雖敗猶榮。內媒澎湃新聞表示：「敢和日本隊打對攻，越南足球再次讓國足汗顏」。

阮庭北（左）此戰表現搶眼。（Getty Images）

內地網民亦大讚越南表現出色：「學學人家越南吧，什麼叫從容不迫、戰術明確」、「跟日本踢得有板有眼，場面沒有很難看，還進了日本兩個球，這對於國足來說是不可想像的」；不少人亦感嘆越南在認真發展青訓下，球隊實力明顯提升，「我們跟鄰近國家的差距愈來愈大了……我說的是越南。」

此外，日本網民也對越南的進步感到吃驚：「越南的個人技術和團隊配合都很好，只是在個人能力方面輸給日本。感覺很像以前的日本，整場比賽踢得很好，但面對歐洲和南美的比賽還是完敗」、「越南很強，不會無謂地解圍，會從防線開始組織進攻，整體對控球權的意識也很統一」、「不愧是杜斯亞，很擅長發現對手難受的地方」。