亞洲盃直擊︱感受韓國隊超強人氣　卡塔爾球迷也撐　中東變主場

「I'm super shy, super shy」

韓國對巴林的場外，播放着K-Pop女團NewJeans的主打歌《Super Shy》，這首歌在全球流行，是韓國流行文化面向世界的其中一例。

其實韓國足球也不例外，今場觀戰者中，韓國本土擁躉固然是最多，但也有不少中東、東南亞或南亞國度的球迷，都是為「太極虎」而來，興奮地揮動着韓國國旗，場面有趣，背後卻是代表着韓國文化的成功。

01體育記者袁志浩 多哈直擊



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亞洲盃直播賽程

「殘酷二選一」，韓國一方排滿人等待拿取太極旗。（袁志浩攝）

巴林國旗「推銷員」十分落力。（袁志浩攝）

大會在球迷區內設置了免費派發兩隊國旗的攤位，圍欄把觀眾分開「左巴林，右韓國」，要球迷們「殘酷二選一」，對球迷而言似乎不太殘酷，即使巴林一方的「推銷員」落力叫喊「Bahrain! Bahrain!」，韓國的支持者依然較多。

據現場所見，平均每10人就有6至7人會選擇領取「太極旗」；就連為觀眾在臉上畫上國旗圖案的攤位，結果也是一樣，更有人「入鄉隨俗」，懂得擺出韓國招牌的心型手勢。

來自菲律賓的球迷擺出半邊心型手勢。（袁志浩攝）

孫興慜舉手投足成焦點 韓國如同變主場

一對來自菲律賓的兩父子平時都有看英超，爸爸說入場撐韓國全因為熱刺前鋒孫興慜；現場所見，支持這位射手的球迷確是最多，但他的人氣不再是「一支獨秀」。近年韓國已孕育出新一代球星，如年紀小小的兒子就數得出拜仁守衛金玟哉、巴黎聖日耳門中場李剛仁等球星。有一家大細「身體力行」、穿上PSG球衣撐李剛仁；在2022世界盃成名的靚仔中鋒曹圭成，也有捧場客。

孫興慜人氣之高，場內可以深刻地感受得到，在廣播正選名單時，其名字獲得最多歡呼，也有女球迷自製紙牌示愛。熱身前孫興慜拿着小型紀念皮球準備送給球迷，看台上的觀眾即蜂擁上前。比賽時哈馬德體育場猶如化作了韓國主場，「대한민국」（大韓民國）的吶喊聲一呼百應，當球證連番對韓國作不利判決，又傳來陣陣噓聲。

熱身前孫興慜拿着小型紀念皮球準備送給球迷。（袁志浩攝）

完場後大部份韓國球迷都留在場內，等待球員繞場一周，孫興慜也故意推遲了電視訪問，帶領隊友向觀眾鞠躬道謝，韓國隊所到之處，都是無數拿着電話拍照、報以掌聲及叫着「Fighting」的球迷，可說是在場內跟場外，都「擊敗」了算是有半個主場之利的中東國家巴林。

孫興慜率隊友答謝球迷。（袁志浩攝）

韓國球迷賽後沒有即時離場，等待球員繞場一周。（袁志浩攝）

卡塔爾人撐韓國 全因熱愛當地文化

韓國大軍中有近半隊成員外流歐洲，部份更身處五大聯賽，如狼隊的黃喜燦都廣為人所熟識，以實力跟名氣吸引支持是理所當然。

可是記者在場外認識了卡塔爾人Khalid，一身中東傳統服飾打扮的他，在外邊再穿上了韓國隊球衣。他本來拿着一支小小的太極旗 ，見記者想拍照，特意在袋中拿出印有韓文「大韓民國」的打氣頸巾，更向我講解。原來Khalid曾經在韓國留學及生活長達8年，不只有當地人做朋友，也懂得說韓文。

來自卡塔爾的Khalid，曾在韓國居住8年。（袁志浩攝）

「我在卡塔爾的國際學校念書，認識的韓國人給我很好的印象，令我有興趣發掘亞洲及韓國文化，要知道卡塔爾人其實很少接觸東亞的資訊，主要都是歐洲跟美洲，所以我便想將我學到的東西帶回中東，讓彼此互相了解。」

Khalid笑言也曾到訪香港，但是為了看K-pop明星的演唱會；他當年只長居在首爾，卻十分喜歡水原跟全州，認為兩地的傳統宮殿能反映昔日朝鮮王朝的特色。

Khalid最嘉歡的球員並非孫興慜。（袁志浩攝）

這也讓他成為了水原藍翼的支持者，而他最喜愛的球員意外地不是最有名氣的孫興慜，「（韓國）國家隊後衛李記帝，他效力水原；還有吳賢揆，他現在踢些路迪，但之前是水原的一份子。雖然他們都不是大球星，但我認為吳賢揆在慢慢上升，兩年來可以成為韓國隊新一代的球星。」

另外，有來自孟加拉跟菲律賓的年輕人都透露，自己是先愛上K-pop，如人氣團體BTS、SEVENTEEN及NewJeans，所以才有興趣接觸韓國足球，各種媒介中彷彿互相有聯繫跟加乘，一直把韓國的各種文化宣揚開去，難怪「太極虎」即使已經64年未曾染指亞洲盃冠軍，在這個舞台跟鄰國日本依然是「神一般的存在」。