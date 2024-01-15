亞洲盃直擊｜孫興慜末段失機　李剛仁梅開二度　韓國3：1輕取巴林

亞洲盃焦點球隊韓國周一（15日）晚登場，在E組首戰對巴林，「太極虎」在孫興慜領軍下強陣出擊，最終在李剛仁梅開二度之下，順利以3：1全取3分。



韓國在首戰排出強陣，除了黃喜燦因傷未有進入名單之外，隊長孫興慜、巴黎聖日耳門翼鋒李剛仁、拜仁慕尼黑中堅金玟哉、外流克羅地亞的黃仁範、前年世界盃爆紅的前鋒曹圭成都正選上陣。

韓國的正選陣容大部份在歐洲聯賽效力。（袁志浩攝）

巴林一開賽便布下「鐵桶陣」，死守在自己半場，待韓國球員帶波過半場才開始施壓，而孫興慜也自然被嚴加看管，面對頑固的對手，「太極虎」多保持控球在腳，而巴林則偶爾有反擊機會，但都未能破門。上半場後段開始韓國加快節奏，開始出現更多機會，但曹圭成接應橫傳面對空門卻炒高失機、李在成也未能把握機會，直到38分鐘，李剛仁在禁區內左側橫傳予黃仁範，黃仁範起腳彎入遠柱，打開紀錄。

亞洲盃：韓國隊先開紀錄，孫興慜、李剛仁等一同慶祝。（袁志浩攝）

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換邊後，落後的巴林隨即施壓，連環攻勢下終由艾哈斯哈殊在51分鐘扳平，但1：1的比數只維持了5分鐘，大舉反撲的韓國在56分鐘由李剛仁禁區頂抽射，皮球低飛外彎再入網，令門將欲救無從，韓國再度領先；李剛仁在68分鐘禁區內再入一球，完成個人梅開二度。

亞洲盃：李剛仁個人獨取兩球。（袁志浩攝）

星光熠熠的韓國隊引來不少球迷入場，當中最受歡迎的自然是孫興慜，他一觸球便獲歡呼聲，不過他同時也很受對手「歡迎」，往往一持球便獲兩、三人「招呼」，也多次遭侵犯倒地，令場邊的主帥奇連士文顯得憂心忡忡。但孫興慜仍然不斷威脅巴林防線、或為隊友製造空位。

孫興慜最黃金的機會來自87分鐘，接應鄭優營直傳突破越位射遠柱，惟僅僅斜出；而全場多次遭侵犯的他，卻在補時階段一次禁區內「插水」而被罰黃牌。最終韓國順利以3：1獲勝全取3分，下仗會在20日香港時間晚上7時對約旦。